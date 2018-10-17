Историю гибели Помпеи придется переписать

Находка в Помпеях изменила дату гибели города

Надпись углем, сделанная на стене одного из домов в Помпеях, указывает, что извержение Везувия произошло в октябре, а не в августе, как считалось ранее. Эту версию поддерживают и другие находки, сделанные в последнее время.

Извержение Везувия произошло не в августе, а в октябре 79 года — на это указывает надпись, сделанная углем на одной из стен домов Помпей. О находке сообщает итальянское издание La Repubblica.

«В 16-й день до ноябрьских календ он чрезмерно переел», — гласит надпись на стене дома, находившегося в процессе ремонта. Хотя неизвестно, была ли она действительно сделана 17 октября, вряд ли бы она сохранилась, если бы была сделана раньше, отмечает Массимо Осанна, директор Археологического парка Помпеи. По его словам, надпись наверняка была сделана в октябре.

До недавнего времени считалось, что извержение Везувия произошло 24 августа 79 года. Эта дата была взята из писем древнеримского писателя и политика Плиния Младшего своему другу, римскому историку Тациту. Спустя почти 30 лет после извержения вулкана он отмечал, что оно произошло «за девять дней до 1 сентября».

Однако современные находки указывают на то, что извержение произошло осенью.

На найденных останках тел сохранилась необычно теплая для лета одежда. Также археологи находили остатки вина, сделанного из винограда, который собирался в сентябре. Находили исследователи гранаты и орехи, также нехарактерные для лета. Кроме того, в одной из последних экспедиций была найдена закальцинировавшася ветка с ягодами, которые растут осенью.

Еще одна находка, смещающая дату извержения — серебряная монета из Дома Золотого Браслета, где отчеканен титул римского императора Тита с указанием «imperator XV», что могло произойти не раньше начала сентября.

Осанна предполагает, что извержение произошло не 24 августа, а 24 октября.

«Сегодня нам, возможно, придется переписать книги по истории, потому что извержение произошло во второй половине октября», — говорит министр культуры Италии Альберто Бонизоли.

Извержение Везувия породило гигантское, до 33 км высотой, раскаленное облако пепла, дыма и камней, которое накрыло римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, находившиеся у подножия вулкана. По оценкам, тепловая энергия, выделившаяся при извержении, в 500 раз превосходила ту, которая высвободилась при взрыве атомной бомбы над Хиросимой.

Ранее считалось, что причиной гибели жителей стал пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, движущаяся со скоростью до 700 км/ч и достигающая температуры 800°C.

Однако новые данные опровергают и эту точку зрения. Итальянские ученые установили, что люди погибали от перегрева — их мозг в буквальном смысле выкипал.

Исследователи обратили внимание на то, что на большой части скелетов, найденных в разрушенных постройках города Геркуланум, встречаются остатки некого красного и черного минералов. Проведя исследования методами микроспектроскопии, ученые предположили, что этот налет — ни что иное, как железо, оставшееся от крови, подверженной высокой температуре.

Еще в 2001 году ученые отмечали — позы погибших при извержении людей свидетельствовали скорее о тепловом ударе, чем об удушении.

Новый анализ привел исследователей к жуткому выводу.

«Тщательное исследование скелетов жертв выявило разрушение и взрывы черепных коробок, потемнение внутренних и внешних пластинок черепа… Такие эффекты были следствием прямого воздействия температуры и роста внутричерепного давления пара, вызванного кипением мозга, которое приводило к взрыву черепной коробки, как возможному результату», — пишут авторы исследования.

Среди недавних находок в Помпеях — тело мужчины, убитого обломком стены. Мужчина находился в 8 км от вулкана во время извержения. Нога мужчины была повреждена, исследователи выявили следы инфицирования кости — вероятно, ему было довольно сложно даже просто ходить, поэтому он не мог убежать из города. Он пытался укрыться в доме, но подземные толчки разрушили стену и на мужчину обрушился ее трехсоткилограммовый фрагмент, впечатав верхнюю часть его тела в землю. Череп мужчины археологи не нашли.

Вулкан извергался более суток и мужчина, по-видимому, пережил начало извержения — его скелет покоился поверх вулканических выбросов.

Однако из-за больной ноги ему не удалось вовремя эвакуироваться.

Также археологам удалось найти останки лошади. Исследователи сделали открытие благодаря мародерам — те выкопали 60-метровую сеть туннелей в местности Чивита Джулиана в поисках сокровищ. Ученым пришлось заняться раскопками на этом участке, чтобы не дать мародерам его разграбить. Тело лошади, погребенное под слоем пепла, разложилось, оставив после себя полость. Заполнив ее гипсом, археологи получили слепок тела животного.

Лошадь оказалась не слишком крупной по сравнению с современными, но имела внушительные размеры относительно лошадей тех лет. Кроме того, около ее головы были найдены остатки упряжи из железа и бронзы. Исследователи предполагают, что лошадь могла участвовать в скачках либо быть цирковым животным.