Раскрыта связь между мужским бесплодием и диабетом

Ученые раскрыли необычную связь между мужским бесплодием и диабетом

Бесплодные мужчины необычно часто страдают от диабета второго типа и расстройств метаболизма, что может указывать на наличие связи между этими болезнями и общую причину их развития. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале BJU International.

"Наши наблюдения показали, что примерно 15% бесплодных мужчин одновременно находились в преддиабетическом состоянии, о развитии которого они не знали. Его наличие, вдобавок, было связано с понижением качества спермы и повышенным уровнем гормона FSH, стимулирующего размножение половых клеток", — пишут Андреа Салония (Andrea Salonia) и ее коллеги из Миланского университета (Италия).

По текущим оценкам, около 10-15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одной из двух "половинок". Вопреки общепринятым представлениям, доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна, причем большая часть бесплодных мужчин и женщин теряет фертильность в возрасте 40-55 лет.

Биологические "корни" бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и малой изученности тех генетических механизмов, которые управляют производством яйцеклеток и сперматозоидов.

Салония и ее коллеги раскрыли одну из возможных причин развития бесплодия у сильной половины человечества, анализируя истории болезней примерно 750 мужчин, обратившихся в последние годы в репродуктивные клиники Милана с жалобами на проблемы в личной жизни.

Изучив эти данные и собрав образцы спермы и крови, ученые попытались вычленить те проблемы, которые объединяли всех этих мужчин. Помимо проблем с работой сердца и сосудов, типично сопровождающих развитие бесплодия, итальянские медики выяснили, что не менее сильно на его появление влияла еще одна болезнь — диабет второго типа.

Как оказалось, каждый шестой мужчина страдал не только от проблем в личной жизни, но и диабета второго типа или преддиабетического состояния, при развитии которого концентрации глюкозы и инсулина в крови достигают опасно высоких уровней.

Диабет, как отмечают ученые, был статистически связан не только с развитием бесплодия, но и многих других проблем с работой половых органов. К примеру, мужчины-диабетики примерно в два-три раза чаще страдали от низкого уровня тестостерона в организме, идиопатической азооспермии и ряда других проблем.

Наличие подобной связи между диабетом и половыми расстройствами, как считают Салония и ее коллеги, следует учитывать в работе репродуктивных клиник и в практике терапевтов, занимающихся диагностикой и лечением диабета. Это одновременно поможет мужчинам избежать проблем в личной жизни и развития полноценной инсулиновой недостаточности.