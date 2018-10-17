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Найден самый большой организм на Земле
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В США нашли самый большой организм на Земле площадью 37 гектаров 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Dan Molter
Ученые опровергли первенство голубого кита в рейтинге самых больших животных Земли, обнаружив Мичиганского опенка, занимающего площадь в 37 гектаров, сообщает Smithsonian.
Американский ученый Мэтью Тауб проанализировав массивный мицелий Мичиганского опенка, растущего на Верхнем полуострове Мичигана, пришел к выводу, что он намного больше и старше, чем было принято считать до этого.
По обновленным данным, изучаемый мицелий — тело гриба, скрытое под землей — занимает площадь в 37 гектаров и весит около 400 тонн. Его возраст может составлять до двух с половиной тысяч лет.
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