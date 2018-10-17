Найден самый большой организм на Земле

В США нашли самый большой организм на Земле площадью 37 гектаров

Ученые опровергли первенство голубого кита в рейтинге самых больших животных Земли, обнаружив Мичиганского опенка, занимающего площадь в 37 гектаров, сообщает Smithsonian.

Американский ученый Мэтью Тауб проанализировав массивный мицелий Мичиганского опенка, растущего на Верхнем полуострове Мичигана, пришел к выводу, что он намного больше и старше, чем было принято считать до этого.

По обновленным данным, изучаемый мицелий — тело гриба, скрытое под землей — занимает площадь в 37 гектаров и весит около 400 тонн. Его возраст может составлять до двух с половиной тысяч лет.