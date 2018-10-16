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Находка в Помпеях изменила историю гибели города
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Находка в Помпеях изменила историю гибели города 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В одном из кварталов погибшего в результате извержения Везувия города Помпеи нашли подтверждение теории о том, что катастрофа произошла на два месяца позже, чем принято считать.
Результаты исследования вскоре должен представить министр по культурному наследию и культурной деятельности Италии Альберто Бонизоли, передает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство АНСА.
«Это потрясающая находка», — сказал он.
Агентство отмечает, что найденная в развалинах надпись соответствует 17 октября.
Считается, что извержение вулкана произошло 24 августа 79 года н. э. В результате были уничтожены римские поселения Помпеи, Геркуланум и Оплонтис. Вулкан породил гигантское раскаленное облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 км. Окрестности Везувия были уничтожены пирокластическими потоками.
Помпеи были найдены в 1592 году. Раскопки погибшего города начались в 1860 году и ведутся до сих пор.
В 2015 году итальянский археолог, профессор Неаполитанского университета Suor Orsola Benincasa Антонио Де Симоне заявлял, что современная датировка гибели Помпей некорректна, а извержение произошло на два месяца позже.
7 февраля 2013 года власти Италии начали масштабную реставрацию города Помпеи.
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