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Найдены аномальные планеты с необъяснимым поведением
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Найдены аномальные планеты с необъяснимым поведением 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: University of Cambridge
Астрономы Кембриджского университета (Великобритания) обнаружили молодую звезду, вокруг которой вращается четыре газовых гигантов, чьи размеры сравнимы с Юпитером и Сатурном. По словам ученых, теоретические модели предсказывают, что возраст подобной системы должен быть больше, чтобы в ней успели сформироваться такие крупные планеты. Кроме того, небесные тела вращаются на странных орбитах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Возраст звезды CI Tau составляет два миллиона лет, и вокруг нее вращается протопланетный диск из пыли и льда. Она удалена от Земли на 500 световых лет. Астрономы знали, что система имела планету, относящуюся к классу горячих юпитеров — газовых гигантов, которые находятся как минимум в десять раз ближе к родительскому светилу, чем Меркурий к Солнцу. Однако наблюдения с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array в Чили показали, что в диске присутствуют разрывы, свидетельствующие о существовании трех других массивных планет.
Их орбиты сильно различаются по удаленности от CI Tau. Два внешних газовых гиганта, по массе сравнимые с Сатурном, вращаются вокруг звезды на расстоянии, более чем в три раза превышающее расстояние от Солнца до Нептуна. Это сильно контрастирует с орбитой горячего юпитера. Последний сравним по массе со своим аналогом из Солнечной системы, а вторая планета превышает массу Юпитера в десять раз.
Все ранее известные звезды, имеющие горячие юпитеры (их доля составляет примерно один процент от числа всех звезд), старше CI Tau в сотни раз. Ученые не знают, был ли газовый гигант перемещен ближе к звезде благодаря гравитационному влиянию соседних планет, или был задействован какой-то другой механизм. Кроме того, неизвестно, как возникли две внешние планеты. Астрономы надеются, что наблюдения за системой в различных областях спектра позволят собрать больше информации об особенностях диска и экзопланет.
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