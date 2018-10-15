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Развеяна гипотеза о причине появления слабоумия
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Развеяна гипотеза о причине появления слабоумия 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Развитие слабоумия не связана с наследственными факторами, выяснили генетики из Кембриджского университета. Об этом пишет Life.ru.
Ученые проанализировали расположение мелких мутаций по разным регионам мозга у 60 пожилых добровольцев, часть из которых страдала «классической» деменцией и болезнью Альцгеймера.
Выяснилось, что лишь в пяти процентах случаев развитие старческой деменции было вызвано генетической предрасположенностью. В остальных случаях заболевание возникло из-за «аномалии», которая появляется в мозге в момент деления клеток и находится там до старости, «выжидая» время.
Открытие объясняет, почему от старческого слабоумия страдают люди, не имевшие родственников с подобным заболеванием.
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