Развеяна гипотеза о причине появления слабоумия

Развитие слабоумия не связана с наследственными факторами, выяснили генетики из Кембриджского университета. Об этом пишет Life.ru.

Ученые проанализировали расположение мелких мутаций по разным регионам мозга у 60 пожилых добровольцев, часть из которых страдала «классической» деменцией и болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что лишь в пяти процентах случаев развитие старческой деменции было вызвано генетической предрасположенностью. В остальных случаях заболевание возникло из-за «аномалии», которая появляется в мозге в момент деления клеток и находится там до старости, «выжидая» время.

Открытие объясняет, почему от старческого слабоумия страдают люди, не имевшие родственников с подобным заболеванием.