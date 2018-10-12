Телескоп «Чандра» переведен в «безопасный режим», заявили в НАСА

Орбитальный рентгеновский телескоп "Чандра" перешел в "безопасный режим" и перестал вести научные наблюдения вечером в среду из-за пока неизвестного сбоя в его работе, передает НАСА

"Все, что пока мне можно и я могу сказать — телескоп успешно переключился на резервный комплект критически важных приборов, и мы пока не знаем, что именно вызвало сбой. Мы не планируем возобновлять наблюдения до тех пор, пока причина перехода в безопасный режим не будет раскрыта", — заявил Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), астроном из Гарварда и один из участников научной команды "Чандры".

Рентгеновский телескоп "Чандра" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА — дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн. Первой из них стал "Хаббл", способный наблюдать за космосом в видимой и ультрафиолетовой части спектра, а последней — инфракрасный "Спитцер", запущенный в 2003 году.

Изначально "Чандра" должен был проработать в космосе на протяжении пяти лет, однако сроки его работы неоднократно продлевались. В следующем году он отпразднует своеобразный юбилей — 20 лет наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитных волн.

Как считает Макдауэлл, в отличие от "Хаббла", сбой в работе "Чандры" вряд ли был вызван какими-то действительно серьезными проблемами в функционировании критических систем миссии, и в ближайшее время он возобновит работу.