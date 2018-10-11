Разгадана тайна аномалии в центре Млечного Пути

Астрономы из Лундского университета ( Швеция ) признали зарегистрированное в прошлом году повышенное содержание скандия в веществе звезд оптической иллюзией.

Как сообщается на сайте университета, речь идет о нашумевшем открытии, которое иначе как аномалией не называли. В прошлом году астрономы зафиксировали повышенное содержание уровня скандия вблизи черной дыры, расположенной в центре Млечного Пути.

Было предложено несколько объяснений. Например, некоторые считали, что аномалия вызвана поглощением умирающих звезд черной дырой. Однако шведские ученые установили, что она является всего лишь оптической иллюзией.

Астрономам помогли физики-ядерщики. Спектральный анализ показал, что электроны в составе атомов одних и тех же элементов ведут себя по-разному при низких и высоких температурах. Исследование звезд в окрестностях черной дыры подтвердило это предположение, поскольку позволило точно определить их состав.