Где спасаться от глобального потепления

Ни решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, ни аномально холодная весна на значительной части Евразии не подорвали решимости западных энтузиастов бороться с климатическими изменениями. Парадигма о «рукотворном» характере глобального потепления по-прежнему считается у них бесспорной. Как бы то ни было, но климат действительно меняется, средние температуры растут. Так попробуем разобраться, где будет лучше жить, когда, наконец, потеплеет?

Только не в Европе!

Практически все футуристические прогнозы для Западной Европы неблагоприятны. Так, согласно прошлогоднему докладу норвежского Центра исследований проблем климата CICERO, уже через несколько лет, примерно с 2020-го, климат в Европе пойдет вразнос: температура начнет скакать, как при лихорадке, кидая то в жар, то в холод; периоды засухи будут чередоваться с наводнениями; разрушительные ураганы станут обычным явлением. Всё это будет идти по нарастающей, так что где-то к 80-м годам текущего столетия жизнь в Европе станет совсем невыносимой. А её южная часть — Испания, Италия, Греция — окажется к тому же непригодна для земледелия из-за засушливости. То есть, практически превратится в пустыню.

Средиземноморье — не курорт

Не лучше будет и по другую сторону Средиземного моря. Согласно результатам компьютерного моделирования, в середине века вся Северная Африка и Ближний Восток станут не просто некомфортными, а непригодными для проживания человека из-за жары. Средняя дневная температура летом там будет превышать 45 градусов, а ночная 30 градусов по Цельсию. Паломничество к мусульманским святыням Саудовской Аравии (хадж) станет настоящим подвигом.

Может, лучше замерзнуть?

Но есть и другой прогноз, не менее утешительный для Европы. Активное таяние арктических льдов ведет к опреснению Северной Атлантики. Её воды становятся менее плотными, и согласно расчетам океанологов, это может привести к столкновению двух подводных течений: теплого Гольфстрима и холодного Лабрадорского (сейчас они «текут» на разных глубинах). В этом случае Европа лишится своего «водяного отопления», ведь именно Гольфстрим, обогревая ее западное побережье, смягчает климат — делает его теплым и в меру влажным. Если холодное течение перережет Гольфстрим на полпути, в принципе, никакой катастрофы не случится, просто зимы в Западной Европе станут такие же морозные, как в России, промозглое межсезонье удлинится. Но это пагубно отразится на сельском хозяйстве (французские и немецкие вина станут экзотикой), придется перестраивать всю инфраструктуру, утеплять дома, увеличивать парк снегоуборочной техники, импортировать больше газа. В общем, Европа заметно сблизится с Россией.

Потоп не за горами

Однако вернемся к основному сценарию — потеплению. Сильнее всего оно проявится на полюсах. Например, уже сейчас площадь арктических льдов сократилась до исторического минимума. Потихоньку оттаивает Гренландия — может быть, она даже вернется в то состояние, в котором викинги назвали ее «Зеленой землей». Ледяные шапки, тая, вызывают повышение уровня мирового океана. Этот процесс идет всё интенсивнее: еще несколько лет назад океан поднимался менее чем на 2 миллиметра в год, а сейчас уже более чем на 3 мм. По расчетам ученых, уже в ближайшее десятилетие Арктика в летний период будет полностью очищаться ото льда. Растает и гренландский ледник, из-за чего воды по всей Земле прибудет сразу на полметра.

Всего же, по прогнозам экспертов ООН, в этом столетии океан поднимется почти на 6,5 метров. Много это или мало? Как посмотреть. Если вы живете где-нибудь в Альпах или Гималаях, то едва ли заметите такое повышение уровня морей. Но, например, для жителей Нидерландов это будет настоящая катастрофа, ведь почти вся их страна уйдет под воду, и не помогут уже никакие дамбы! От Великобритании останется практически одна Шотландия, от Франции — жалкие островки; в архипелаги превратятся скандинавские страны. В Австралии появится внутреннее море; под воду уйдет почти вся Северная Африка, включая Египет, а также часть Турции и Ирана. Вода наступит на побережья Китая, Мексики, США и многих других стран. А Европе при этом сценарии не удастся сблизиться с Россией: их разделит огромное море, в которое сольются нынешние Белое, Балтийское и Черное моря. Водораздел пройдет по территориям республик Прибалтики, Польши, Белоруссии и Украины — эти государства сильно уменьшатся в размерах.

Довольно скоро океан начнет поглощать знаменитые города: Венецию (1 метр над уровнем моря), Одессу и Калининград (2 метра), Нью-Йорк и Пизу (3 метра), Владивосток и Бангкок (4 метра), Санкт-Петербург, Токио и Шанхай (6 метров). Под воду станут уходить и целые государства: например, Мальдивы полностью исчезнут, если уровень океана повысится всего на 2,5 метра (кто собирался отдохнуть в этом райском уголке — нужно поторопиться!)

Новое переселение народов

Итак, жара может сделать непригодными для обитания многие густонаселенные регионы: в зоне риска находятся Индия, Иран, страны арабского мира, Африки и Центральной Америки. А в результате таяния льдов океан затопит обширные земли с городами и сельхозугодиями. Куда же деваться жителям этих мест?

Очевидно, приближается эпоха климатических беженцев. Люди будут пускаться в далекие и опасные странствия не в поисках лучшей жизни, а просто, чтобы выжить. Миграционные потоки станут столь масштабны, что на их фоне все великие переселения народов прежних эпох уже не покажутся великими. Счет климатическим беженцам пойдет на миллиарды. А по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в этом веке число голодающих в мире достигнет 2 миллиардов!

А нам всё нипочем?

России климатические изменения причинят гораздо меньше вреда, чем соседям, а в чем-то даже пойдут на пользу. Да, в южных регионах может стать слишком жарко и засушливо: на Дону, Кубани, Южном Урале и в Нижнем Поволжье нехватка воды на четверть снизит производительность сельхозугодий. Зато как согреется Север! Согласно расчетам климатологов из США и Канады, в недалеком будущем одним из самых благоприятных мест для жизни на нашей планете станет… тайга. С повышением среднегодовой температуры там удлинится период вегетации, увеличится биологическое разнообразие, повысится влажность и, следовательно, смягчатся зимы. В общем, в сибирской и канадской тайге станет почти так же, как сейчас в Европе. И это при том, что здесь сохранилась нетронутая природа, шикарные леса! Сама собой решится проблема транспортной доступности этих территорий, ведь Северный океан перестанет быть Ледовитым. Уже сейчас период навигации по Севморпути удлиняется год от года.

Риски всё же есть

И всё-таки климатические изменения таят серьезные риски и для нашей страны. Не исключено, что из-за наступающего океана уже в ближайшие десятилетия придется переселять такие крупные мегаполисы, как Санкт-Петербург и Владивосток. Может возникнуть идея и о перемещении памятников архитектуры из этих городов. В общем, работа предстоит колоссальная. Затопить может и всю Западную Сибирь, а это одна из наших основных нефтеносных провинций — под водой окажется вся инфраструктура.

Потепление в северных широтах — тоже не однозначное благо. Начнет (и уже начала) таять вечная мерзлота. «Поплывут» фундаменты зданий, дороги, нефтепроводы. По данным ученых Уральского Федерального университета, процесс идет по нарастающей: мерзлота уже потеплела с минус 10 до минус 5 градусов, а когда она перешагнет через ноль, случится настоящая катастрофа. И дело даже не только в разрушениях: по мере оттаивания грунтов из них начнет обильно выделяться доселе скованный льдом метан. А это значит, что, во-первых, таяние мерзлоты ускорится (в почве начнут размножаться микроорганизмы, согревая ее), и во-вторых, из-за повышения концентрации органических газов в атмосфере на планете еще усилится «парниковый эффект». То есть, потепление будет продолжаться. А еще начинают оттаивать всякие нехорошие микроорганизмы, вроде спор сибирской язвы…

Хорошо там, где нас нет?

Одним словом, найти на Земле место, где в результате изменения климата станет однозначно хорошо жить — практически невозможно. А если таковое и обнаружится, то туда сразу же хлынет поток климатических мигрантов, что сведет на «нет» все преимущества.

Искать убежище заранее бессмысленно еще и потому, что климатические прогнозы, по сути, писаны вилами на воде. Ведь с математической точки зрения, климат — типичная хаотическая система, где любые долгосрочные предсказания ненадежны из-за множества факторов, которые могут повлиять на ситуацию совершенно неожиданным образом. Поэтому остается уповать на то, что нынешнее потепление на нашей планете — далеко не первое, и за ним обязательно должно последовать относительное похолодание. Ведь так было уже не раз в геологической истории — в полном соответствии с длительными фазами солнечной активности. И может статься, нынешняя весенне-летняя промозглость — «первая ласточка» глобального похолодания. Тогда — на помойку все прогнозы! Что же касается углекислого газа, который сейчас считается главной причиной усиливающегося парникового эффекта, то его концентрация в атмосфере Земли меняется постоянно, и за это отвечает не человек, а мировой океан — на его «совести» около 90% выбросов СО2.

Таким образом, всё может получиться «с точностью до наоборот», и вместо глобального потепления наступит новый ледниковый период. Весь вопрос — когда? Может быть, через несколько десятилетий, а может — веков. Главное тут — не паниковать заранее. Но если кто-то по соседству с вами начнет увлеченно строить ковчег, следует отнестись к этому серьезно и забронировать себе место. На всякий случай.