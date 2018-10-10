Обнаружено древнейшее упоминание Иерусалима

Израиле археологи обнаружили камень возрастом около 2000 лет с высеченным на нем текстом, в котором впервые упоминается название "Иерусалим".

Как сообщает Live Science, открытие совершила миссия израильского управления древностей и Музея Израиля в Иерусалиме , в котором на обозрение и будет выставлен камень.

Артефакт датирован I веком нашей эры, то есть его возраст составляет около 2000 лет. В высеченном на нем тексте упоминается название "Иерусалим".

По словам ученых, это самая древняя подобная надпись. В более ранних текстах Иерусалим называется иначе, например, "Ерушалем" или "Шалем".

Надпись выполнена на арамейском языке. Дословно она гласит: "Ханания, сын Додалоса из Иерусалима".

Артефакт был частью колонны римского сооружения, перестроенного из здания более ранней постройки, предположительно, периода правления царя Ирода (37-44 гг. до н.э.)