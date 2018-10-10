Планета-карлик Церера покосилась на 36 градусов

Американские планетологи продолжают изучать необычный космический объект — ближайшую к Солнцу карликовую планету Цереру. На этот раз специалисты изучили ее ось вращения.

Напомним, что Цереру открыли в самом начале XIX века, и обнаружили ее не случайно — астрономы давно предполагали, что между Марсом и Юпитером должна быть еще одна планета. Так и случилось: в январе 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пиацци в Палермской астрономической обсерватории совершил открытие.

По оценкам авторы новой работы, ось вращения Цереры когда-то была расположена иначе, а затем какое-то событие заметно сместило ее. Причем, вероятно, что это произошло не сразу, а в несколько этапов.

В течении какого-то времени кора Цереры двигалась быстрее, чем ядро и мантия. Видимо, это означает, что они не были жестко связаны. Самое логичное предположение, сразу приходящее в голову, что на Церере когда-то тоже существовал подповерхностный океан, наподобие того, который вероятно есть сейчас на Европе, — пояснили планетологи.

Как выяснилось в итоге, ось вращения Цереры раньше располагалась иначе и сместилась примерно на 36 градусов.

О прошлом этой планеты известно немного, но за последние несколько нет специалисты провели несколько исследований, которые рассказали о строении и формировании Цереры.

Например, в 2013 году ученые исследовали гравитационное поле планеты и обнаружили аномальное распределение плотности ее пород, следовавшее линии экватора в момент формирования небесного тела.

А недавно стало известно, что на планете до сих пор продолжается криовулканизм, источник которого не известен.