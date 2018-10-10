Везувий взрывал людям головы

Ученые: у жертв Везувия взрывались черепные коробки

Жар от вулкана Везувий заживо испарял людей и взрывал им головы. К таким выводам пришли итальянские ученые, детально исследовавшие скелеты погибших римлян.

Самое известное извержение вулкана Везувий в истории человечества продолжает интриговать исследователей разных стран, которые делают все новые и новые находки, проливающие свет на обстоятельства той катастрофы, забравшей тысячи жизней.

Извержение Везувия произошло 24 августа 79 года. Оно породило гигантское, до 33 км высотой, раскаленное облако пепла, дыма и камней, которое накрыло римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, находившиеся у подножия вулкана. По оценкам, тепловая энергия, выделившаяся при извержении, в 500 раз превосходила ту, которая высвободилась при взрыве атомной бомбы над Хиросимой.

Считается, что причиной гибели жителей стал пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, движущаяся со скоростью до 700 км/ч и достигающая температуры 800°C.

Однако недавнее исследование, проведенное итальянскими учеными, позволяет представить гибель римлян с натуралистическими подробностями и понять, насколько страшным был их уход из жизни.

Ученые под руководством биолога Пьерпаоло Петроне из Неаполитанского университета имени Фридриха II обратили внимание на то, что на большой части скелетов, найденных в разрушенных постройках города Геркуланум, встречаются остатки некого красного и черного минералов. Проведя исследования методами микроспектроскопии, ученые предположили, что этот налет — ни что иное, как железо, оставшееся от крови, подверженной высокой температуре.

140 таких скелетов были обнаружены в так называемых лодочных доках, погребенных под 20-метровым слоем вулканического пепла, которые не исследовались археологами вплоть до 1980-х годов.

Эти скелеты были взяты для исследований в лабораторию, а те кости, на которые сегодня смотрят туристы — лишь пластиковые копии. В ходе ранних исследований скелетов ученым удавалось выяснять особенности диеты погибших людей, их болезни и химический состав воды, которую они употребляли.

В 2001 году в статье, опубликованной в журнале Nature, Петроне с коллегами предположил: позы, в которых умирали люди, свидетельствуют скорее о тепловом ударе, нежели об удушении из-за воздействия ядовитых газов и пепла, которое долгое время считалось непосредственной причиной гибели людей.

«Их мягкие ткани испарялись, — писали авторы. — И температура затем опускалась на протяжении нескольких десятков минут, препятствуя развитию позы боксера…», — утверждали ученые.

В новом исследовании ученые расширили объем материала и число скелетов и показали, что термическое воздействие было не менее определяющим, чем удушье — по крайней мере для тех людей, которых извержение застало на отрытом пляже.

Загадочный красный и черный налет ученые заметили еще во время раскопок. Поначалу его находили рядом с монетами и другими металлическими предметами, Петроне обнаружил его и внутри черепных коробок, и на костях вдали от других артефактов.

Для изучения 103 образцов был использован метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, позволяющий определять ряд металлов и нескольких неметаллов в концентрациях до 10−10%, а для изучения 22 — метод рамановской спектроскопии. Многие кости оказались треснуты, это означает, что высокая температура вызывала последующее разрушение их основ.

Первый метод надежно показал наличие железа в найденных следах.

«Чрезвычайно высокое содержание железа нельзя приписать вулканическому пеплу или другим вулканическим продуктам, оно могло остаться от жидкостей в теле жертв», — считают авторы статьи.

К такому же выводу пришли ученые и на основе результатов второго метода.

«Тщательное исследование скелетов жертв выявило разрушение и взрывы черепных коробок, потемнение внутренних и внешних пластинок черепа… Такие эффекты были следствием прямого воздействия температуры и роста внутричерепного давления пара, вызванного кипением мозга, которое приводило к взрыву черепной коробки, как возможному результату», — пишут авторы исследования.

Древнеримский город Геркуланум рядом с Помпеями был одним из трех городов, стертых с лица земли в ходе знаменитого извержения вулкана Везувия 24 августа 79 года. Несмотря на то что сами Помпеи были уничтожены потоками раскаленной лавы, Геркулануму "повезло" больше: его накрыли раскаленные газы и пепел, под толстым слоем которого по сей день сохранились многие здания и артефакты.