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Таинственного монстра из глубин сняли на видео
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Таинственного монстра из глубин сняли на видео 

Рамблер 49 минут назад
Уникальное морское животное впервые удалось снять учёным на видеокамеру. Угорь-пеликан относится к подотряду мешкоротовидных рыб, таинственное существо обитает на глубине трёх тысяч метров, именно поэтому специалистам ранее не удавалось его тщательно исследовать. На кадрах видно, как голова угреобразного создания в один момент раздувается и становится похожа на шар. Представители этого вида рыб не имеют чешуи и рёбер, кости черепа сильно редуцированы или практически отсутствуют, что и позволяет угрю изменять форму головы, фактически превращая её в мешок.
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