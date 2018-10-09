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Обнаружен «двигатель» цивилизации майя
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Обнаружен «двигатель» цивилизации майя 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Louisiana State University
Ученые из Университета штата Луизиана (США) установили, что представители цивилизации майя в классический период своего развития добывали, варили и продавали соль.
Как сообщает EurekAlert, соль сыграла важную роль в развитии древних цивилизаций от общества охотников и собирателей до оседлых земледельцев. Однако было неизвестно, как именно люди добывали этот осадочный минерал.
В поисках ответа на этот вопрос антропологи обследовали объекты майя, найденные в Белизе. Было установлено, что это соляные шахты, возраст которых превышает 1000 лет. К слову, еще в 2004 году археологи обнаружили в той же местности более 4000 деревянных столбов.
Тогда было высказано предположение, что они служили подпорками соляных кухонь — помещений, в которых соленый раствор вываривался в горшках. Соль затвердевала в них, образуя своего рода лепешки.
Они использовалась для соления рыбы и мяса. Это подтвердил новый анализ найденных ранее в этих же местах каменных ножей, которые применяли для разделки. Ученые пришли к выводу, что соль была настоящим двигателем развития общества в тот период.
Майя примерно с 300 по 900 годы нашей эры не только добывали этот минерал и использовали его для засолки и хранения продуктов, но и активно торговали им, обменивали на другие товары.
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