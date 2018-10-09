Повод для грусти: найдены генетические импотенты

Американские ученые открыли первый «ген импотенции» — раньше факторы болезни включали только психологические и физиологические проблемы. Открытие позволит разрабатывать новые препараты, способные помочь мужчинам, чей организм не реагирует на существующее лечение.

Исследователи из американского медицинского консорциума Kaiser Permanente обнаружили область генома, связанную с эректильной дисфункцией — первый генетический фактор развития этого заболевания. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Эректильная дисфункция, или импотенция, — это неспособность мужчины достичь и поддерживать эрекцию на уровне, необходимом для полового акта.

Ее причиной могут стать как психологические проблемы (в этом случае, однако, сохраняется эрекция ночью и по утрам), так и физиологические — недостаточный приток крови к члену, гормональные нарушения, нервные заболевания, последствия венерических инфекций и т. п.

Обычно с эректильной дисфункцией сталкиваются мужчины среднего и пожилого возраста. Так, по данным 2007 года, от эректильной дисфункции страдали 18% американцев старше 20 лет. При этом среди мужчин 20-40 лет этот показатель составлял всего 5%. При этом импотенция поражала почти половину мужчин с диабетом.

А в России , по словам главного уролога Минздрава Юрия Пушкаря, проблемы с эрекцией испытывают и вовсе 90% мужчин, а 20% мужчин 45-60 лет добровольно отказываются от секса, считая, что он им больше не нужен. При этом участники исследования, более 1200 мужчин, не являлись пациентами урологов.

Хотя существуют методы лечения в зависимости от причин эректильной дисфункции, многим мужчинам они не помогают — по оценкам исследователей, их число доходит до 50%.

Благодаря исследованиям на близнецах уже давно было установлено, что как минимум треть случаев эректильной дисфункции обусловлена генетически, но до сих пор ученые не могли найти конкретных связанных с ней генов.

«Это важное открытие, так как оно предоставляет долгожданные доказательства того, что у болезни есть генетические факторы. Обнаружение первого генетического фактора риска эректильной дисфункции — захватывающее открытие, открывающее путь к новой, генетической терапии», — отмечает доктор Эрик Йоргенсон, ведущий автор исследования.

«Наши результаты указывают на новое направление в исследованиях эректильной дисфункции, которое позволит открыть прочие генетические факторы, способные спровоцировать болезнь, и изучить механизмы их работы. Мы надеемся, что это приведет к появлению новых лекарств и, что важно, превентивных мер для мужчин и их партнеров, которые вынуждены молча страдать из-за этого состояния», — делится соавтор исследования доктор Хантер Весселлс.

Материалом для исследования стали данные двух крупных групп мужчин разных национальностей и рас. В одну из них вошли более 36 тыс. мужчин, участвовавших в Генетическом эпидемиологическом исследовании здоровья взрослых людей и старения, являющимся частью другого, более масштабного исследования Kaiser Permanente в Калифорнии. Также ученые использовали результаты обследований более 222 тыс. участников британского генетического исследования UK Biobank, посвященного вкладу генов и факторов окружающей среды на развитие заболеваний. Обе когорты включали мужчин, имевших диагноз «эректильная дисфункция» и проходивших лечение.

Анализ данных показал, что виновником импотенции, по всей видимости, может быть ген SIM1, вернее его «окрестности». Вариации участка «мусорной» ДНК (не кодирующей белки, но влияющей на считываемость соседних генов) находящегося рядом с геном, оказались способны повышать риск эректильной дисфункции на 26% независимо ото всех прочих факторов — избыточной массы тела, диабета или проблем с сосудами. Этот участок, rs17185536-T, оказался активнее у тех мужчин, которые страдали от более выраженной эректильной дисфункции.

Две копии дефектного участка повышали риск импотенции на 59%.

Сам по себе ген SIM1 — часть сигнального пути (последовательность молекул, с помощью которых информация от клеточного рецептора передается внутри клетки), играющего ключевую роль в регуляции массы тела и сексуальной функции.

Участок ДНК, вызывающий импотенцию, влияет на работу промотора (короткого участка ДНК, находящегося перед геном и запускающего его экспрессию) и энхансера (участка ДНК, усиливающего транскрипцию гена — синтез РНК на матрице ДНК).

Йоргенсон сравнивает этот механизм с лампочкой: промотор работает как включатель, а энхансер — как предохранитель. Поскольку участок ДНК, отвечающий за эректильную дисфункцию, влияет на работу промотора и энхансера, он, видимо, контролирует и экспрессию гена SIM1, то запуская ее, то останавливая, считают исследователи.

«Различные выводы, сделанные нами в ходе исследования, складываются вместе, будто кусочки головоломки, создавая картину того, как участок ДНК рядом с геном SIM1 может контролировать эректильную функцию», — говорит Йоргенсон.

Исследователи надеются, что новые данные позволят разработать новые методы лечения эректильной дисфункции, которые позволят помочь пациентам, не отвечающим на существующее лечение.