Назван год запуска миссии России и США к Венере

Россия и США в 2026 году хотят запустить миссию к Венере

Ирина Коваленко. Запуск российско-американской миссии "Венера-Д" по исследованию планеты планируется на 2026 год, сообщила во вторник научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

"Миссия "Венера-Д" планируется к запуску в 2026 году с помощью ракеты "Ангара"", — сказала Коваленко на симпозиуме в Институте космических исследований.

О совместной работе ученых двух стран над миссией ранее сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин . Точные сроки запуска не ранее назывались, говорилось лишь, что речь о периоде после 2025 года.

Проект "Венера-Д" числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен. В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей двух стран.

В 2014 году, после событий на Украине, ее работа была приостановлена, в 2015-м все-таки возобновлена. К концу 2018 года должна быть завершена совместная проработка проекта.