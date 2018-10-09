На Европе найдены гигантские шипы

Ученые из Великобритании США обнаружили доказательства существования гигантских ледяных шипов, покрывающих поверхность Европы — спутника Юпитера.

Как сообщает портал Phys.org, авторы работы предупреждают будущие космические миссии об опасности, которая может поджидать их на поверхности Европы.

В своем исследовании они доказывают существование на спутнике Юпитера целого "леса" из кальгаспор — заостренных ледяных и снежных образований, напоминающих шипы. Подобное явление характерно и для Земли. В частности, они встречаются на высокогорье.

Ученые создали компьютерную модель и определили, что в климатических условиях Европы шипы могут достигать 15-метровой высоты. Это будет серьезное препятствие для посадки космических аппаратов. Авторы работы считают, что ледяные иглы тянутся по всему экватору.

Приэкваториальные территории Европы отмечаются слабой гравитацией и низкой температурой, которая падает до минус 200 градусов по Цельсию. Это стимулирует рост кальгаспор.

Впрочем, на снимках подобные объекты обнаружить пока не удалось. Ученые объясняют это малыми для съемки размерами шипов, а также возможным отражением от них радиосигнала.

При этом они ссылаются на данные зонда Galileo, который зарегистрировал неожиданно низкие температуры на поверхности Европы в ночное время. Предположительно, значения были искажены именно кальгаспорами, которые заслоняют поверхность.

Полностью работа опубликована в журнале Nature Geoscience.