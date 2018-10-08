Ещё
Почему дельфины убивают людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему человеку нужно опасаться дельфинов 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: Javier Galeano / ТАСС
Вопреки общепринятому мнению, эти морские животные по отношению к человеку в конечном итоге все же остаются зверями. Они сравнительно легко поддаются обучению. Но с такой же легкостью могут и убить.

Они просто инстинктивны

Мифы о «человечности» дельфинов навеяны множеством фильмов и телепередач. На самом деле, никаких особых, приближающих к человеку, качеств у этих морских животных нет. Они поддаются дрессуре так же, как, к примеру, собаки, которых, нашпигованных взрывчаткой, в Великую Отечественную отправляли под танки. Важно правильно, с умом, использовать природные качества дельфинов, их инстинкты. Полагаться на животных полностью не следует — истории об их разумности — красивая сказка, не более того.

Почему они убивают

Истории спасения человека дельфинами более известны, чем случаи убийства людей ими же. И в том, и в другом случае дельфины руководствуются отнюдь не «здравым смыслом», а только лишь животным инстинктом. Просто желая «поиграть», дельфин может как спасти тонущего человека, так и потопить его, подобных случаев множество. По мнению ихтиологов, агрессия дельфинов по отношению к людям в последнее время увеличивается — регистрируется все больше случаев, когда эти животные нападают на человека безо всяких на то причин. Стая дельфинов может буквально разорвать одинокого купальщика, если тому доведется оказаться в их компании. Результаты исследований небезопасного поведения дельфинов по отношению к человеку на Западе начали обнародовать в 90-х годах, когда случаи гибели людей в результате контактов с этими «добродушными и милыми» животными перевалили за сотни. Известны опыты шотландских ученых Бена Вильсона и Гарри Росса, изучавших случаи немотивированных массовых убийств дельфинами «морских свиней». Выяснилось, что дельфины могут убивать животное «просто так», забавы ради. Дельфины нападают на человека, находясь в состоянии сексуальной агрессии (оно для них свойственно). Перевернуть лодку, «заиграть» до смерти одинокую купальщицу для дельфина обычное дело.

Спасают, но «в своих интересах»

Существует распространенное заблуждение, что дельфины спасают людей от акул. Это тоже легенда, как и предубеждение о спасении тонущего — дельфин просто играет с ним, не более того. В случае с акулами та же самая ситуация — акулы предпочитают не связываться с дельфинами и уплывают, поскольку дельфины потенциально сильные соперники, и зубы у них тоже имеются. Если пловец случайно окажется в зоне охоты дельфинов (на рыбу), животные воспримут его как соперника (такие случаи бывали), и будут выталкивать человека в открытое море, подальше от рыбного косяка. Дрессированные дельфины управляемы. Но этого нельзя сказать о диких животных. Случаев нападения дельфинов на людей много, и каждый из них — очередное подтверждение того, что сказка о «человечном дельфине» — это не более чем миф.
Русская семерка: последние новости
Почему воры в законе при встрече не здороваются за руку За что в 1938 году расстреляли изобретателя «Катюши» Георгия Лангемака Что будет, если УПЦ Киевского патриархата будет признана автокефальной
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал ответил на требования уволить Стриженову177
Лукашенко заговорил о подготовке к войне
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Киселев обвинил Венедиктова в оскорблении россиян137
Путин уволил спецпредставителя по Украине72
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:31
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Армия Войска
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
00:25
Голова мужчины застряла между платформой и поездом
Происшествия
00:51
Пьяный москвич разгромил станцию метро
Происшествия
00:41
Лифт для кошки
Общество
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
00:35
Арестованы счета Степаненко
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение