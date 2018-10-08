Размер имеет значение: как предсказать бесплодие

Ученые: у мужчин с маленькими пенисами риск бесплодия выше

Маленький член у мужчины свидетельствует о повышенном риске бесплодия, выяснили американские ученые. Какие еще неочевидные факторы пониженной фертильности выявили исследователи, рассказывает «Газета.Ru»

Размер имеет значение — обладатели маленьких пенисов чаще оказываются бесплодными, выяснили исследователи из Университета Юты в США . О результатах они собираются рассказать на Конференции по вопросам фертильности в Денвере, США.

Участниками исследования стали 815 мужчин, на протяжении трех лет лет посещавших клинику сексуального здоровья. 219 из них столкнулись с бесплодием, остальных беспокоили иные проблемы — например, импотенция и боль в яичках.

Оказалось, что у страдавших от бесплодия мужчин средняя длина полового члена в эрегированном состоянии составляла 12,5 см, в то время как у тех, кто не испытывал таких проблем — 13,39 см.

«Разница не поразительная, но она имеет статистическую значимость, — отмечает ведущий автор исследования доктор Остин Слейд. — Осталось понять, можно ли в зависимости от длины пениса делать выводы о серьезности бесплодия».

Слейд отмечает, что, хотя короткий половой член может указывать на возможные проблемы с фертильностью, но серьезных проблем для беспокойства нет. Иного мнения придерживается профессор Шина Льюис из Королевского университета в Белфасте.

«Мужчины и так слишком обеспокоены размерами своих членов. Теперь они знают, что из-за этого у них еще и меньше шансов стать отцом, это плохие новости, — говорит она. — Кроме того, мы не можем предложить решение этой проблемы».

Это не первое исследование, связывающее фертильность с особенностями гениталий. Исследование, опубликованное в 2011 году в журнале Environmental Health Perspectives, показало, что расстояние от ануса до мошонки (аногенитальное расстояние) также тесно связано с бесплодием.

Участниками исследования стали 126 студентов колледжа, у которых пока что в планах не было детей. Ученые измеряли их аногенитальное расстояние, а также брали на анализ сперму.

Как отмечают исследователи, среднее аногенитальное расстояние составляет около 5 см. При этом мужчины с более коротким аногенитальным расстоянием в семь раз чаще сталкиваются с бесплодием, чем мужчины с более длинным. У первых количество сперматозоидов понижено всего до 20 млн на мл при среднестатистическом показателе 50-60 млн на мл, что значительно уменьшает их шансы стать отцами.

Рождение мальчиков с коротким аногенитальным расстоянием исследователи связывают, в частности, с воздействием фталатов.

Фталаты — это соли и эфиры фталевой кислоты, простейшей из двухосновных ароматических кислот. Они придают пластичность материалам, устойчивость ароматам, используются в косметике и красителях для сохранения цвета.

По данным исследователей, в 2005 и 2008 году у женщин, подвергшихся воздействию высоких уровней фталатов, рождались мальчики с небольшим аногенитальным расстоянием и маленьким членом. Исследования на животных также показали — воздействие фталатов на беременную самку приводит к появлению на свет самцов с уменьшенным аногенитальным расстоянием.

«Мы не говорим, что химикаты — единственное тому объяснение, — отмечают они. — Но если женщины подвергаются воздействию фталатов, которые снижают уровень тестостерона, запускается целый каскад событий».

Среди других возможных факторов бесплодия ученые называют тесные трусы.

Как ранее писала «Газета.Ru», у носящих «семейники» мужчин концентрация сперматозоидов в семенной жидкости выше, чем у тех, кто предпочитает более обтягивающее белье.

Исследователи собрали данные о 656 мужчинах 18-56 лет, в 2000-2017 годах обращавшихся в Массачусетскую больницу для лечения бесплодия. Каждый из них предоставил образцы спермы и крови, а также сообщил, какое белье носил на протяжении последних трех месяцев, и ответил на несколько вопросов об образе жизни.

53% мужчин носили боксеры. Это оказались более молодые и стройные участники, которые чаще принимали горячие ванны или баловали себя джакузи.

По сравнению с теми, кто предпочитал плавки или другие трусы обтягивающего покроя, у них на 25% выше оказалась концентрация сперматозоидов в образцах и на 33% больше подвижных сперматозоидов.

Кроме того, у них на 14% ниже был уровень ФСГ, фолликулостимулирующего гормона. Этот гормон вырабатывается гипофизом и необходим для выработки сперматозоидов. Повышение его уровня в крови участников, носивших тесное белье, говорит о том, что организм пытается компенсировать ущерб, наносимый яичкам перегревом в плотно сидящем белье.

Сперматозоиды могут пострадать даже от обычного ибупрофена. В еще одном исследовании принял участие 31 молодой мужчина 18-35 лет. Половина испытуемых на протяжении шести недель ежедневно получала по 600 мг ибупрофена (максимальная безопасная суточная доза составляет 3200 мг), остальные — плацебо.

Анализ выявил повышение уровня лютеинизирующего гормона у мужчин, принимавших ибупрофен.

Он вырабатывается гипофизом и необходим для нормальной работы репродуктивной системы. У мужчин он стимулирует находящиеся в яичках клетки Лейдига, вырабатывающие тестостерон.

Повышение уровня лютеинизирующего гормона у принимавших ибупрофен участников наблюдалось уже спустя две недели после начала эксперимента. Оно свидетельствует о нарушении функции яичек и активации компенсаторных механизмов: за счет более активной выработки гормона организму удается поддерживать уровень тестостерона.