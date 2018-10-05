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Предложен язык программирования для биохимических реакций
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Предложен язык программирования для биохимических реакций 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Одним из вызовов современной биохимии является необходимость точного вычисления результатов реакций. Для этого требуется разработка новых методов, которые могут учитывать строение и количество участвующих в реакции молекул.
Команда исследователей из Техасского университета в Остине создала CRN ++, новый язык для строгого описания химических реакций. В своей статье, предварительно опубликованной на arXiv, исследователи предлагают примеры CRN ++ программ, описывающих химические реакции.
Недавние улучшения в синтезе ДНК открыли новые, захватывающие возможности для молекулярной инженерии. Однако биологи и химики должны разработать способы обработки взаимодействий. Основная цель этого исследования заключалась в разработке языка высокого уровня, который мог бы четко выражать ход химических реакций.
«При разработке программного обеспечения программист пишет на высокоуровневом языке, который легко понять человеку, и ожидает, что результатом будет та же программа, автоматически скомпилированная и преобразованная в машинный код, который трудно понять человеку, но легко — компьютеру», — объясняет Марко Васик (Marko Vasic), один из разработчиков нового языка. С биохимическим языком примерно то же самое, только в обратной последовательности — это понятное для человека и формализованное описание происходящих на молекулярном уровне процессов.
«Мы предлагаем императивный язык программирования, который соответствует сетям химических реакций», — сказал Васик. «Мы открываем наш код, в том числе CRN ++, а также симуляционную структуру, поскольку, как мы надеемся, это позволит исследователям опробовать новые подходы».
Препринт статьи опубликован на arXiv.org.
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