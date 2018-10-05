Ученые призывают создать «ноев ковчег» для микробов

Группа исследователей указала на уменьшение разнообразия микробиоты человека, вызывающее развитие серьезных заболеваний. Во избежание этого ученые предложили создать хранилище известных микроорганизмов.

Команда под руководством исследователей из Ратгерского университета в Нью-Брунсвике выпустила статью для журнала Science, в которой подробно описала идею создания специального хранилища для микроорганизмов. По мнению ученых, биологическое разнообразие таких организмов необходимо сохранить: если оно продолжит уменьшаться, это вызовет необратимые последствия для здоровья всей человеческой популяции.

Все микроорганизмы, находящиеся в симбиозе с человеком, называют микробиотой, или микрофлорой. Их насчитываются триллионы. Только в одном кишечнике живет несколько сотен видов микроорганизмов, большинство из которых — бактерии (наиболее известный их представитель — кишечная палочка). В микробиоту также входят микроскопические грибы и простейшие, например инфузория. Эти микроорганизмы необходимы для нормального функционирования тела человека. Так, бактерии в кишечнике участвуют в процессе переваривания сложных углеводов и производят витамины.

Авторы статьи в Science считают, что изменения в микробиоте человека, происходящие одновременно с индустриализацией общественной жизни, негативно сказываются на общем состоянии его здоровья. В качестве примера они приводят резкий рост заболеваний, связанных с метаболизмом, иммунной системой, а также когнитивных нарушений, который произошел со времен Второй мировой войны. Дело в том, что число случаев заболеваемости диабетом, астмой, ожирением выросло в первую очередь именно в промышленно развитых странах.

Индустриализация общества, согласно ученым, существенно коррелирует с уменьшением разнообразия микробиоты человека. Так, разнообразие микроорганизмов в кишечнике южноамериканских индейцев в два раза выше, чем у здоровых людей в Соединенных Штатах. При индустриализации меняются многие факторы, влияющие на организм человека: и вода, которую он пьет, и пища, и воздух. Все это в совокупности приводит к серьезным изменениям микрофлоры.

Чтобы избежать дальнейшего уменьшения разнообразия микробиоты, ученые предлагают создать своеобразный «ноев ковчег» для микроорганизмов, симбиотически существующих в человеке. Исследователи сравнивают его со Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене — безопасным хранилищем образцов семян основных сельскохозяйственных культур.

Ученые предполагают, что собирать микроорганизмы для хранилища нужно у представителей отдаленных латиноамериканских и африканских популяций с наибольшим разнообразием микробиоты наряду с жителями развитых стран. Несомненно, для такого проекта потребуются большие денежные вложения и человеческие ресурсы. Кроме того, практическая польза введения микроорганизмов в тело человека для предотвращения заболеваний пока изучена недостаточно хорошо.

В то же время исследования на животных, в частности на рыбах, показали, что такая практика может оказать действительно мощный эффект. В прошлом году исследователи из Института биологии старения Макса Планка смогли продлить жизнь рыбам посредством обмена кишечной микробиотой.