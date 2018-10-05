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В Иордании раскопали прекрасные римские скульптуры
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В Иордании раскопали прекрасные римские скульптуры 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Mohammad Ben Hussein / ANSA
Международная команда, возглавляемая французскими археологами, обнаружила на севере Иордании хорошо сохранившиеся редкие и бесценные, как считают ученые, римские скульптуры.
Находка стала итогом трехлетней миссии, которая работала в северном городе Джераш. Об этом сообщает агентство ANSA. Всего было найдено 14 скульптур римского периода. Кстати, ученые назвали открытие беспрецедентным для данного региона.
Скульптуры, выполненные в полный рост, хорошо сохранились. Несколько из них оказались обезглавлены. Одной из самых ценных находок ученые называют скульптуру греческой богини красоты и любви Афродиты.
Это первый случай, когда на территории королевства обнаружена статуя именно этой богини. Другим интригующим открытием стала скульптура Зевса, который весьма популярен в Джераше.
Статуя будет выставлена на обозрение в храме Зевса, являющемся одной из главных достопримечательностей этого города.
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