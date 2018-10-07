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Лондону грозит затопление
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Лондону грозит затопление, прогнозируют эксперты 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лондону грозит сильное затопление из-за глобального потепления и ряда других факторов, говорится в докладе организации "Христианская помощь".
Отмечается, что уровень моря может вырасти на 40 сантиметров и больше, если температура из-за глобального потепления увеличится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Однако, по версии издания, климатические изменения лишь усугубят уже существующие проблемы, вроде оседания почвы, обвалов, последствий забора воды и плохого планирования.
В документе отмечается, что об уязвимости столицы Великобритании из-за повышения уровня моря свидетельствует, в частности, то, что властям города приходится все чаще прибегать к своей основной защите от наводнений — Барьеру Темзы. В 1984 году, когда плотину только построили, предполагалось, что ее будут использовать не чаще трех раз в год. Тем не менее, сейчас барьер поднимают до семи раз в год.
Помимо Лондона, среди городов, которым грозит затопление, в докладе названы Хьюстон в штате Техас, Бангкок, Шанхай, Манила, Джакарта, Лагос и Дакка.
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