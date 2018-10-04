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Таинственная дыра в США извергла пламя
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Таинственная дыра в США извергла пламя 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Кадр: KY3 / YouTube
Власти американского штата Арканзас расследуют возможные причины «извержения» огненного пламени из загадочной дыры в земле. Об этом сообщает Arkansas Online.
Инцидент произошел 17 сентября в месте под названием Мидвэй в округе Бакстер, на границе штатов Арканзас и Миссури. Пламя виднелось над дырой в течение 40 минут. На данный момент следствие установило, что ни метан, ни воспламеняющиеся породы не могли быть причиной возгорания.
«Мы также полагаем, что это точно не сатана», — говорится в шутливом заявлении властей.
Кроме того, известно, что на обозначенном участке не проходят ни топливные, ни коммунальные магистрали. На данный момент в места инцидента взяли образцы почвы для изучения.
По словам очевидцев, огонь над дырой взмыл на высоту 3,6 метра. Это произошло на территории, находящейся в частной собственности более 10 лет.
Геологи, изучившие отверстие в земле с помощью камер, предположили, что оно могло быть сделано животным, поскольку увеличивалось в горизонтальном направлении.
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