На Марсе найден водяной лед

Российский прибор нашел водяной лед на Марсе

Российский научный прибор FREND на борту орбитального аппарата TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" доказал наличие водяного льда в приэкваториальных районах Марса, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии института космических исследований Игорь Митрофанов

"Та форма воды в виде свободного льда внутри марсианского реголита может содержать водяной лед не только на широтах выше 60 градусов, а граница проходит ниже к экватору. Вода в форме льда в отдельных районах может опускаться достаточно близко к экватору", — сказал он на научной конференции в Москве, посвященной 61-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.

По представленным им данным, в двух районах водяной лед опускается ниже 30 градусов широты северного полушария Марса.

Митрофанов обещал в следующем году предоставить данные о толщине водяного льда в грунте Марса. Сейчас, по его словам, ученые имеют около 10 процентов тех данных, на измерение которые способен отечественный научный прибор.