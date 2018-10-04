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На Марсе найден водяной лед
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Российский прибор нашел водяной лед на Марсе 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ESA/Roscosmos/CaSSIS
Российский научный прибор FREND на борту орбитального аппарата TGO российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016" доказал наличие водяного льда в приэкваториальных районах Марса, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии института космических исследований Игорь Митрофанов.
"Та форма воды в виде свободного льда внутри марсианского реголита может содержать водяной лед не только на широтах выше 60 градусов, а граница проходит ниже к экватору. Вода в форме льда в отдельных районах может опускаться достаточно близко к экватору", — сказал он на научной конференции в Москве, посвященной 61-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли.
По представленным им данным, в двух районах водяной лед опускается ниже 30 градусов широты северного полушария Марса.
Митрофанов обещал в следующем году предоставить данные о толщине водяного льда в грунте Марса. Сейчас, по его словам, ученые имеют около 10 процентов тех данных, на измерение которые способен отечественный научный прибор.
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