В Польше нашли останки древнейшего человека

Польские археологи в пещере на Малопольской возвышенности обнаружили останки человека, возраст которых составляет порядка 115 тысяч лет.

Как сообщает Science in Poland, это самые древние человеческие останки, найденные на территории Польши . До сих пор самыми старыми считались зубы, обнаруженные в пещере на Краковско-Ченстоховской возвышенности. Их возраст оценивается в 42-52 тысячи лет.

Возраст новой находки составляет от 100 до 115 тысяч лет. Останки принадлежали ребенку неандертальца, вероятно, проглоченному крупной птицей.

Профессор Павел Вальде-Новак из Ягеллонского университета в Кракове рассказал, что кости, длина которых не превышает одного сантиметра, являются фалангами пальцев. Это предположение подтвердили два независимых антрополога из Польши и США.

Ученые отметили характерную пористую поверхность костей, усеянную десятками отверстий и напоминающую сетчатый фильтр. Это доказывает, что ребенок прошел через пищеварительную систему большой птицы. По словам Вальде-Новака, это первый подобный известный пример из того периода.

Исследователи предполагают, что на момент смерти доисторическому ребенку было 5-7 лет. Кости очень плохо сохранились, поэтому анализ ДНК провести не удастся.