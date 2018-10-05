В Польше нашли останки древнейшего человека 

Польские археологи в пещере на Малопольской возвышенности обнаружили останки человека, возраст которых составляет порядка 115 тысяч лет.
Как сообщает Science in Poland, это самые древние человеческие останки, найденные на территории Польши. До сих пор самыми старыми считались зубы, обнаруженные в пещере на Краковско-Ченстоховской возвышенности. Их возраст оценивается в 42-52 тысячи лет.
Возраст новой находки составляет от 100 до 115 тысяч лет. Останки принадлежали ребенку неандертальца, вероятно, проглоченному крупной птицей.
Профессор Павел Вальде-Новак из Ягеллонского университета в Кракове рассказал, что кости, длина которых не превышает одного сантиметра, являются фалангами пальцев. Это предположение подтвердили два независимых антрополога из Польши и США.
Ученые отметили характерную пористую поверхность костей, усеянную десятками отверстий и напоминающую сетчатый фильтр. Это доказывает, что ребенок прошел через пищеварительную систему большой птицы. По словам Вальде-Новака, это первый подобный известный пример из того периода.
Исследователи предполагают, что на момент смерти доисторическому ребенку было 5-7 лет. Кости очень плохо сохранились, поэтому анализ ДНК провести не удастся.