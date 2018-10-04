Самки рыб гуппи оказались разборчивыми матерями

Рыбки гуппи тщательно выбираются отца для своего потомства. Они спариваются со несколькими самцами, как и представительницы многих других видов, но могут контролировать кто именно из них оплодотворит икру. Результаты исследования изложены в журнале Proceedings of the Royal Society B.

У многих видов животных половой отбор, то есть выбор одним партнером другого, продолжается и после спаривания. В частности, распространено явление скрытого выбора самок, при котором женские особи способны контролировать успешность оплодотворения самцом.

В новой работе биологи сравнили соотношения оплодотворения икры двумя конкурирующими самцами в двух случаях: когда самка самостоятельно делала выбор после спаривания с обоими и при искусственном оплодотворении. Результаты показали существенное различие между этими сценариями.

«Когда самка сохраняла полный контроль над спариванием, отцовство было значительно смещено в пользу одной особи, но когда этот фактор был исключен, то самцы примерно в равных долях были отцами, — говорит соавтор работы Джонатан Эванс из Университета Западной Австралии. — Это показывает, что самки получают от самцов некие сигналы, которые используют для принятия решения о том, кто сможет оплодотворить икру».

Изучение механизма, которым самки пользуются, чтобы отличить «хорошую» сперму от «плохой» не было целью данного исследования, но авторы предполагают, что самки способно контролировать количество сохраняющихся в их телах семени.