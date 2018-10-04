Ещё
Самки рыб гуппи оказались разборчивыми матерями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самки рыб гуппи оказались разборчивыми матерями 

Индикатор 1 час назад
Фото: Public Domain
Рыбки гуппи тщательно выбираются отца для своего потомства. Они спариваются со несколькими самцами, как и представительницы многих других видов, но могут контролировать кто именно из них оплодотворит икру. Результаты исследования изложены в журнале Proceedings of the Royal Society B.
У многих видов животных половой отбор, то есть выбор одним партнером другого, продолжается и после спаривания. В частности, распространено явление скрытого выбора самок, при котором женские особи способны контролировать успешность оплодотворения самцом.
В новой работе биологи сравнили соотношения оплодотворения икры двумя конкурирующими самцами в двух случаях: когда самка самостоятельно делала выбор после спаривания с обоими и при искусственном оплодотворении. Результаты показали существенное различие между этими сценариями.
«Когда самка сохраняла полный контроль над спариванием, отцовство было значительно смещено в пользу одной особи, но когда этот фактор был исключен, то самцы примерно в равных долях были отцами, — говорит соавтор работы Джонатан Эванс из Университета Западной Австралии. — Это показывает, что самки получают от самцов некие сигналы, которые используют для принятия решения о том, кто сможет оплодотворить икру».
Изучение механизма, которым самки пользуются, чтобы отличить «хорошую» сперму от «плохой» не было целью данного исследования, но авторы предполагают, что самки способно контролировать количество сохраняющихся в их телах семени.
Индикатор: последние новости
Зафиксирован первый случай заражения человека крысиным гепатитом Ученые раскрыли загадку «успешного хромосомного монстра» Тундры за последние 30 лет стали выше и теплее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО готовит «ответ на поведение России»164
В Москву придет первый снег17
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
На Крымском мосту произошло ЧП201
Караченцова госпитализировали с новой проблемой21
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
00:27
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
00:49
МИД ответил Израилю по С-300 в Сирии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение