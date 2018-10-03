В Эвенкии нашли следы древнего тропического моря

На севере Красноярского края , в Эвенкии, ученые обнаружили отложения морских организмов Ордовикского периода.

По мнению специалистов, это может говорить о том, что там, где сейчас течет река Подкаменная Тунгуска, было древнее теплое море.

"Отложения нашли в бассейне реки Столбовой — притока Подкаменной Тунгуски на территории Центральносибирского заповедника. 444-448 миллионов лет назад на Земле было огромное разнообразие морских организмов. Найдены останки моллюсков, членистоногих, кораллов и иглокожих", — рассказали в пресс-службе заповедника.

Масштабное изучение этого вопроса с полевым выездом в Эвенкию намечено на будущее лето.