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В Эвенкии нашли следы древнего тропического моря
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В Эвенкии нашли следы древнего тропического моря 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На севере Красноярского края, в Эвенкии, ученые обнаружили отложения морских организмов Ордовикского периода.
По мнению специалистов, это может говорить о том, что там, где сейчас течет река Подкаменная Тунгуска, было древнее теплое море.
"Отложения нашли в бассейне реки Столбовой — притока Подкаменной Тунгуски на территории Центральносибирского заповедника. 444-448 миллионов лет назад на Земле было огромное разнообразие морских организмов. Найдены останки моллюсков, членистоногих, кораллов и иглокожих", — рассказали в пресс-службе заповедника.
Масштабное изучение этого вопроса с полевым выездом в Эвенкию намечено на будущее лето.
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