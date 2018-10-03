«Полезно»: Трамп поднимет уровень радиации в США

Трамп поднимет допустимые уровни радиации в США

Администрация Дональда Трампа намерена постепенно ослабить федеральные нормы, касающиеся допустимых уровней радиации. Об этом сообщает Associated Press.

При этом в своем решении власти опираются на мнение отдельных специалистов, считающих,

что небольшие уровни радиации не вредны, а полезны организму человека, как небольшие дозы солнечного облучения.

Согласно действующим в течение десятилетий нормам в США любая форма и интенсивность радиации считается вредной и вызывающей риск онкологических заболеваний. Поэтому критики этого решения опасаются, что предлагаемые изменения могут привести к повышенным дозам облучения, которые получат рабочие на атомных предприятиях, на газовых и нефтяных установках, врачи, имеющие дело с рентгеновскими аппаратами и компьютерными томографами.

Кроме того, под угрозой может оказаться здоровье рабтников свалок да и многих других людей, которые в определенный момент смогут оказаться подвержены повышенной радиации.

Ранее администрация Трампа уже снимала ограничения на концентрации вредных и ядовитых веществ, касающиеся работы тепловых электростанций и автомобильных выхлопов —

это делалось для того, чтобы снять излишнюю нагрузку на бизнес и дополнительные траты.

Сторонники послабляющих мер аргументируют, что устоявшиеся правила нулевой телерантности к малым уровням радиации приводят к излишним расходам на атомных электростанциях, медицинских центрах и других объектах.

«Это будет иметь положительный эффект на здоровье людей, а также сбережет миллиарды и миллиарды долларов», — считает Эдвард Калабриз, токсиколог из Университет Массачусетса, который выступит в среду на слушаниях в Конгрессе по поводу поправок, предложенных Агентством по охране окружающей среды EPA.

Калабриз сделал это заявление еще в 2016 году, однако EPA опиралось на эту цитату в апреле этого года, когда анонсировало свои поправки. По сообщению AP, эксперт несколько раз отказывался отвечать на запросы журналистов. Теперь поправки вынесены на публичные обсуждения, о дате их принятия не известно.

Опасения экспертов вызывает интенсивная, коротковолновая радиация, рентгеновское излучение, которое способно проникать в ткани и разрушать живые клетки, а иногда и вызывать рак.

Еще в марте рекомендации EPA гласили: «Современная наука полагает, что риск рака есть при любом уровне радиации. Даже 100 миллизивертов … слегка увеличивают риск получить рак в будущем».

Однако уже в июне эти рекомендации были подверженны корректировке: «Согласно экспертам в области радиационной безопасности, подверженность излучению в 100 миллизиверт обычно не приводят к вредным для здоровья последствиям, поскольку излучение ниже этих уровней является слабо влияет на общий риск раковых заболеваний».

Калабриз и его сторонники утверждают, что небольшие дозы радиации и другие канцерогены могут выступать, как факторы, активизирующие защитные механизмы человека, и делать тем самым людей здоровее, подобно физическим упражнениям.

В ответе на запрос журналистов представитель EPA Джон Конкус заявил, что предлагаемые изменения касаются «увеличения прозрачности в предположениях» о том, как тело человека реагирует на разные дозы опасных субстанций, и что Агентство признает неизученность воздействия малых доз радиации на здоровье человека, признавая необходимость дальнейших исследований.

Среди сторонников ослабления правил Стивен Миллой — бывший член переходной команды EPA,

известный своим отношением к идее антропогенного воздействия на климат.

По словам Яна Бейеа, который исследовал воздействие радиации еще в 2011 году после аварии на Фукусиме, новые предложения EPA по радиоактивности и другим угрозам здоровью «отвергаются большей частью ученых».

«Предложения EPA приведут к росту подверженности химии и радиации на рабочих местах, дома и на улице…», — заявил он.

Исторически американские регулирующие органы не допускали никаких пороговых значений радиации, ниже которых она считалась бы безвредной. Национальный совет по радиационной защите и метрологии США подтвердил этот принцип в этом году, проверив 29 научных исследований здоровья населения, подвергавшегося атомным бомбардировкам в Японии, в районах ядерных аварий в СССР и так далее.

20 из 29 исследований прямо указывали на то, что даже низкий уровень радиации увеличивает риск раковых заболеваний,

пояснил Рой Шор из американо-японского Фонда исследования радиационных эффектов. При этом ни одно из исследований не пришло к выводу о наличии некого безвредного порога радиации.

А Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое помимо прочего регламентирует оборот приборов с вредным излучением, утверждает, что обычный томограф,

дающий дозу 10 миллизиверт может увеличить риск смертельной формы рака на 1/2000.

К похожим выводам накануне пришли американские эксперты, задумавшиеся об опасности космической радиации. Новые исследования показывают, что проблемы с кишечником, с которыми предстоит столкнуться марсианским первопроходцам, могут быть не менее серьезными, чем технические трудности.

Ученые на протяжении нескольких месяцев воздействовали на лабораторных мышей электрически заряженными ионами железа, наиболее опасным видом космической радиации. Он более разрушителен, чем рентгеновское излучение. Оказалось, что даже небольших доз радиации достаточно, чтобы кишечник перестал нормально перерабатывать пищу и в нем образовались полипы, способные переродиться в раковые опухоли.

Исследователи добавляют, что существующие технологии не позволяют надежно экранировать космические корабли от воздействия излучения. Лекарств, способных бороться с этим эффектом, тоже нет. При этом короткие перелеты, например, до Луны и обратно, не создают подобных проблем — необходимо именно продолжительно воздействие.