В РФ разработали методику для парализованных

Петербургские ученые разработали методику восстановления функций ходьбы у парализованных

Ученые института физиологии имени Ивана Павлова РАН в Санкт-Петербурге разработали способ восстановления функции самостоятельной ходьбы у пациентов с параличом. Об этом сообщил журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС во вторник заведующий лабораторией физиологии движения института Юрий Герасименко, являющийся одним из авторов инновационной методики.

"Двадцать лет назад мы провели исследования в Хьюстоне с американскими коллегами и впервые показали, что у человека, как и у других млекопитающих, существует в спинном мозге нейронная сеть, которая называется генераторами шагательных движений. Эта сеть может быть активирована, и таким образом искусственно можно вызывать шагательные движения и регулировать двигательную функцию", — сказал Герасименко о первых исследованиях, которые легли в основу последующей работы над методом.

Спустя десять лет совместно с американскими коллегами петербургские ученые имплантировали пациентам с полным моторным поражением спинного мозга, то есть с полным параличом, матрицу с несколькими электродами в ранее обнаруженную анатомическую зону.

"Включается стимуляция, и [пациент] может на ее фоне делать произвольные движения, может сгибать ногу в коленном и голеностопном суставе", — пояснил Герасименко.

Это позволило на фоне комплексной реабилитации последовательно восстановить многим пациентам способность ходить.

Без хирургического вмешательства

За последние годы сотрудники лаборатории также разработали технологию стимуляции спинного мозга без необходимости хирургического вмешательства — при помощи матрицы, которая прикладывается к спине.

"Мы доказали, что в принципе можно стимулировать спинной мозг надкожно и аналогичный получать эффект", — рассказал Герасименко.

Серия исследований проводилась в том числе в лаборатории на базе Великолукской академии физической культуры и спорта.

"Придуманы такие устройства, позволяющие давать токи особо сложной формы, которые достигают спинного мозга, и при этом они безболезненны и хорошо переносятся пациентами. Это устройство было разработано, и оно чудесно тем, что, во-первых, оно может использоваться как в клинике и во-вторых, оно может использоваться для исследований функций спинного мозга на здоровых испытуемых", — рассказала заместитель директора по науке Института физиологии им. И. Павлова Татьяна Мошонкина.

По ее словам, такой неинвазивный способ значительно расширяет спектр медицинских реабилитационных возможностей.

Герасименко выразил уверенность, что технология "будет действительно доступной, потому что она будет дешевой и очень надежной".

Серьезный прорыв

В настоящее время этот способ уже внедрен в российскую медицинскую практику — около двух лет назад методику начали применять при лечении пациентов с тяжелыми травмами позвоночника Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге.

Как рассказал заместитель директора института по научной и учебной работе Сергей Виссарионов, хороших клинических результатов позволяет добиться оказание хирургической помощи в ранние сроки, а также ранняя комплексная реабилитация с применением новой технологии. "Это дети, которые обречены были, в лучшем случае, сидеть в коляске. Благодаря этой методике появляется надежда, это прорыв серьезный", — констатировал директор института Алексей Баиндурашвили

Как рассказал Герасименко, в ближайшие два года ученые планируют разработать технологию для лечения пациентов, перенесших инсульт. " [Разработка] прошла экспертизу, и мы планируем за два года для инсульта сделать такую технологию, ее апробировать и ожидаем очень положительные результаты", — сказал ученый.