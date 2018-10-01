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У Млечного Пути нашлось еще четыре спутника
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У Млечного Пути нашлось еще четыре спутника 

Индикатор + ещё 1 1 час назад
Фото: NASA
Астрономы убедились, что у Млечного Пути есть еще четыре небольших галактики-спутника. Ученые раньше подозревали об их существовании, но данных было недостаточно. Результаты новых наблюдений изложены в The Astrophysical Journal.
Помимо крупных и ярких спиральных и эллиптических галактик, во Вселенной существует и множество других типов. Наиболее трудно найти карликовые галактики с низкой поверхностной яркостью. Эти системы представляют собой самые маленькие галактики, наиболее богатые темной материей и содержащие звезды с наименее разнообразным химическим составом. По количеству они самые распространенные во Вселенной, а их изучение важно как для понимания природы темной материи, так и для изучения роста структур в целом.
Астрономы знают о существовании около 60 подобных компаньонов Млечного Пути. Они расположены на расстоянии менее одного миллиона световых лет от нашей Галактики. Многих из них нашли в последние годы, насчет достоверности существования других были вопросы, так как их нашли на пределе чувствительности телескопов. В новой работе астрономы при помощи 6,5-метровых телескопов Magellan в Чили получили изображения четырех галактик-спутников: Стрелец II, Сетка II, Феникс II и Тукан III. Данные оказались достаточно качественными для того, чтобы определить внутреннюю структуру объектов и определить их параметры.
Масса галактики Стрелец II оказалась всего 1300 солнечных, что мало даже для карликовых галактик. Из-за этого ее могут классифицировать как наиболее разреженное шаровое звездное скопление. Сетка II оказалась самой вытянутой карликовой галактикой — ее длина примерно в восемь раз больше ширины. Тукан III, по-видимому, связан с шлейфом газа, тянущегося до Млечного Пути. Это указывает на то, что это тело может быть остатком разрушенной приливными силами галактики большего размера.
Новые данные позволят лучше разобраться в эволюции Млечного Пути и позволят получить больше информации в результате сравнения реального распределения спутников с полученным в результате компьютерных симуляций.
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