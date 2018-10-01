В Крыму археологи нашли статуэтку бога молчания

При раскопках античного города Тиритака в районе современной Керчи группа археологов Боспорской экспедиции КФУ и Центра "Деметра" обнаружили костяную статуэтку, изображающую бога Гарпократа.

Как сообщила пресс-служба Крымского федерального университета, статуэтка датируется I веком до нашей эры. Уникальная находка обнаружена при раскопках западной городской стены и прилегающих к ней построек Тиритаки.

— До сих пор подобных предметов в Крыму не находили, — сообщил подробности директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Александр Айбабин. — Известные науке данные относительно этого бога уводят к египетской культуре, и на крымской территории его изображение не было распространено.

Костяная статуэтка представляет собой изображение обнаженного бога Гарпократа с рогом изобилия. Рядом с ним находятся два сатира с атрибутами и гусь.

Это не первая уникальная находка, сделанная археологами за последнее время. В августе на Керченском полуострове историки обнаружили античный склеп с изображением Геркулеса. При раскопках Боспорского царства был найден склеп времен Александра Македонского . Множество находок связано со строительством трассы "Таврида" и других инженерных коммуникаций.

Справка "РГ"

Гарпократ — греческая интерпретация египетского бога Гарпехрути (Гора младшего), сына Осириса и Изиды; бога зимнего солнца, который изображался в виде голого ребенка с детской косой на голове и пальцем правой руки во рту, что означало признаки детства. Греки не поняли этого условного знака и сделали Гарпократа богом молчания и отдельным божеством.