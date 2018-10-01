Показаны первые «искусственные» львята

Биологам из Университета Претории ЮАР ) впервые удалось получить жизнеспособное и вообще здоровое львиное потомство путем искусственного оплодотворения.

По сообщению информационного агентства AFP , взятой для эксперимента спермой льва-самца была успешно осеменена львица, гормональный фон которой был сочтен подходящим для этой процедуры. Затем будущая мама была выпущена в дикую природу.

Детеныши появились на свет 25 августа в национальном паре Укутула. Это самка и самец, получившие имена Изабель и Виктор. На данный момент — это абсолютно нормальные львята, игривые и жизнерадостные.

Эксперимент стал актуален в связи с плачевным состоянием популяции африканских львов. За последние два десятка лет она уменьшилась почти вдвое и сейчас насчитывает всего около 20 тысяч особей. Динамика ближайшего будущего пока непонятна, но ученые готовятся к худшему.

Нынешний успех означает, что перспективы метода следует расценивать как благоприятные.

Как сообщил руководитель исследований Андре Гансвиндт (Andre Ganswindt), для успешного оплодотворения львицы потребовались всего несколько попыток, предпринятых на протяжении полутора лет. Можно предполагать, что у живого льва это получилось бы скорее, но перспективы встречи живых львов в дикой природе начинают вызывать некоторые сомнения.