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В Иордании нашли 1800-летние «комиксы»
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В Иордании нашли 1800-летние «комиксы» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Julien Aliquot / HiSoMA 2018
В северной части Иордании в деревне Байт-Рас археологи обнаружили необычную гробницу римского периода, стены которой украшены многочисленными изображениями.
Как сообщает CNRS News, возраст гробницы составляет около 1800 лет. Она состоит из двух погребальных камер. Захоронение отличают богато украшенные стены. Неизвестные авторы изобразили более 250 богов, людей и животных.
В основном это сцены из повседневной жизни. Так, одна из самых больших картин иллюстрирует строительство вала. Примечательно, что она содержит около 60 поясняющих надписей.
Как рассказал член исследовательской миссии HiSoMA Жан-Батист Ион, подписи выполнены на арамейской языке, но греческими буквами. Они напоминают так называемые речевые пузыри в современных комиксах.
Подписи объясняют, что именно делает тот или иной персонаж. Например, две надписи переводятся так: "Я режу (камень)" и "Увы мне! Я мертв!"
К слову, гробница расположена на месте древнего города Капитолия, который был основан в конце I века н.э. Он был частью Декаполиса — региона, объединявшего десять античных городов в юго-восточной части Ближнего Востока.
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