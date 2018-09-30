Ещё
Космонавты РФ займутся поиском органики на Луне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские космонавты займутся поиском первичной органики на Луне 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Российские космонавты, которые в перспективе будут работать на лунной базе, могут искать на спутнике Земли примитивную органику, которая сможет пролить свет на то, как на планетах зарождается жизнь, заявил РИА Новости директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.
"На базе могут проводиться исследования Луны, например, можно искать запасы воды, в которой могут оставаться следы простых органических веществ. Сейчас есть гипотеза, что вода на Луне появляется при падении комет, которые несут в себе следы примитивной органики, "зародившейся" в космосе", — рассказал он.
Собеседник агентства уточнил, что по современным понятиям примитивной органики в космосе довольно много, но добраться до самих комет довольно сложно, Луна в этом смысле более доступна.
Петрукович вступил в должность директора Института 21 сентября. На эту должность он был избран в мае 2018 года. Предыдущий руководитель ИКИ академик Лев Зеленый остался в институте на должности научного руководителя. ИКИ — ведущий институт РАН по фундаментальным космическим исследованиям.
Последние новости
Кремль опять окончательно победили: на сей раз в Прибалтике Бывший командир Чепиги назвал расследование о Боширове шизофренией В Ираке застрелили бывшую "мисс Багдад"
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актрису Линдси Лохан ударили по лицу в Москве61
Лавров одной фразой поставил Трампа на место223
В США заявили о морской блокаде РФ177
Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой
Берлин заявил о начале мировой катастрофы667
Видео
05:28
Загадки древних галактик-спутников
Наука и техника
03:39
Россияне подсели на автомобили
Социология Статьи
02:19
Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем
В мире
00:46
Глава Косово совершил «победоносную поездку»
В мире Европа
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
03:00
Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля
В мире
00:51
Порошенко назвал дату возвращения Донбасса
Украина В мире
00:09
Ученые установили рекорд и взорвали лабораторию
Наука и техника
02:19
Взрыв в Донецке: пострадал претендент на пост главы ДНР
Происшествия Другое
03:10
Армия Сербии приведена в полную боеготовность
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение