В РФ оценили опасность крупного астероида для Земли

В РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Астероид SP1 не угрожает Земле, поскольку он пройдет от планеты почти в 6 миллионах километров, а его приближение — рядовое событие, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Ранее американское космическое агентство НАСА сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1. По данным НАСА, его длина составляет от 70 до 160 метров. Как отмечает Daily Express, по своим размерам он может превосходить высоту знаменитого Биг-Бена или лондонского колеса обозрения.

"Он приблизится к Земле на расстояние 5,87 миллиона километров. Абсолютно рядовое событие, никаких угроз он не представляет. На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь", — сказал Шустов.

По его словам, такие космические тела время от времени пролетают мимо Земли, а информирование общественности о подобных событиях учёный назвал "информационными семечками" для развлечения людей.