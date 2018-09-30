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В РФ оценили опасность крупного астероида для Земли
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В РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © Fotolia / sdecoret
Астероид SP1 не угрожает Земле, поскольку он пройдет от планеты почти в 6 миллионах километров, а его приближение — рядовое событие, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
Ранее американское космическое агентство НАСА сообщило о приближении к Земле крупного астероида SP1. По данным НАСА, его длина составляет от 70 до 160 метров. Как отмечает Daily Express, по своим размерам он может превосходить высоту знаменитого Биг-Бена или лондонского колеса обозрения.
"Он приблизится к Земле на расстояние 5,87 миллиона километров. Абсолютно рядовое событие, никаких угроз он не представляет. На него через любительские средства наблюдения даже не посмотришь", — сказал Шустов.
По его словам, такие космические тела время от времени пролетают мимо Земли, а информирование общественности о подобных событиях учёный назвал "информационными семечками" для развлечения людей.
"Если тело приближается на расстояние 20 тысяч километров, то это интересно, а если мы говорим о миллионе километров, то это абсолютно рядовое событие. У нас на расстоянии 380 тысяч километров постоянно пролетает крупное тело, называется — Луна", — сказал учёный.
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