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Ночные бабочки пьют слезы птиц, пока те спят
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Ночные бабочки пьют слезы птиц, пока те спят 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Science Magazine
Бразильский эколог Леонардо Мораес из Национального института изучения Амазонии в Манаусе, заснял на видео, как чешуекрылое пьет слезы птицы, сообщает Daily Mail.
Мораесу удалось заснять на видео, как тропическая бабочка-совка (Gorgone macarea) питается слезами спящей черногорлой ручьевой муравьянки (Hypocnemoides melanopogon), птицы размером с воробья.
Ученый считает, что таким образом бабочка получает недостающие аминокислоты и соли натрия.
Все описанные ученым случаи происходили ночью, когда спящие птицы не реагировали на насекомое.
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