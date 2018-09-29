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Ученые заявили об угрозе вымирания косаток
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Ученые предупредили об угрозе скорого вымирания косаток 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: pixabay
Согласно результатам исследования специалистов, причиной возможного исчезновения млекопитающих могут стать запрещенные химикаты.
Международная группа ученых провела исследование и установила, что из-за накопившихся в окружающей среде химикатов через 50 лет может полностью исчезнуть популяция косаток.
Согласно заключению специалистов, опубликованному в Science, угрозу для этого вида млекопитающих представляют полихлорированные дифенилы, оказывающие негативное влияние на иммунную и репродуктивную системы животных. Вредные вещества скапливаются в подкожном жире китообразных, в результате чего гибнут молодые особи, которые питаются материнским молоком.
В материале отмечается, что эти опасные соединения производились с 1930-х годов и, в основном, применялись в производстве пластиковой продукции и охлаждающих жидкостей.
В данный момент полихлорированные дифенилы не производятся, однако, по мнению ученых, в мире уже создано свыше миллиона тонн этих химикатов, которые очень плохо разлагаются.
Ранее в Сети было опубликовано видео, как группу туристов, отдыхавших на одном из пляжей новозеландского полуострова Коромандел, напугала косатка, подплывшая вплотную к берегу.
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