Ученые заявили об угрозе вымирания косаток

Ученые предупредили об угрозе скорого вымирания косаток

Согласно результатам исследования специалистов, причиной возможного исчезновения млекопитающих могут стать запрещенные химикаты.

Международная группа ученых провела исследование и установила, что из-за накопившихся в окружающей среде химикатов через 50 лет может полностью исчезнуть популяция косаток.

Согласно заключению специалистов, опубликованному в Science, угрозу для этого вида млекопитающих представляют полихлорированные дифенилы, оказывающие негативное влияние на иммунную и репродуктивную системы животных. Вредные вещества скапливаются в подкожном жире китообразных, в результате чего гибнут молодые особи, которые питаются материнским молоком.

В материале отмечается, что эти опасные соединения производились с 1930-х годов и, в основном, применялись в производстве пластиковой продукции и охлаждающих жидкостей.

В данный момент полихлорированные дифенилы не производятся, однако, по мнению ученых, в мире уже создано свыше миллиона тонн этих химикатов, которые очень плохо разлагаются.

Ранее в Сети было опубликовано видео, как группу туристов, отдыхавших на одном из пляжей новозеландского полуострова Коромандел, напугала косатка, подплывшая вплотную к берегу.