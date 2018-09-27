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Испанский аналог Стоунхенджа найден недалеко от Толедо
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Ил-20 погубила поразительная случайность
Ил-20 погубила поразительная случайность

Испанский аналог Стоунхенджа найден недалеко от Толедо 

РИА Новости + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Испанские археологи обнаружили неподалеку от местечка Тотанес, в нескольких километрах от Толедо, артефакт, внешне напоминающий знаменитый английский Стоунхендж, сообщает портал "Испания по-русски".
Рукотворный памятник неизвестной культуры и происхождения, созданный из массивных камней, чей возраст насчитывает порядка пяти тысяч лет, имеет практически ту же структуру, что и всемирно известный британский монумент.
Испанский "Стоунхендж" расположен на трех гектарах, непригодных для сельскохозяйственных работ в частном владении Ла-Деэсилья. Оно условно делит на две части шоссе, соединяющим населенные пункты Тотанес и Пульгар.
Как утверждают местные жители, на этих землях никогда не возделывались какие-либо овощные, злаковые или иные культуры, и в лучшем случае они использовались в качестве укрытия для охотников во время дождя.
Долгое время в Тотанесе, численность населения которого составляет всего 380 человек, не придавали особого значения этому памятнику, пока глава местной администрации не добился открытия здесь палеонтологического и археологического музея.
Подобные конгломерации камней на Пиренейском полуострове есть только в Ойарцуне (провинция Гипускоа) и в районе Эворы, что на юге Португалии.
Возраст камней из "испанского Стоунхенджа" датирован периодом от 2500 до 5000 лет до нашей эры, хотя для получения точных данных необходимо извлечь камни из земли и отправить на экспертизу.
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