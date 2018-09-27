Археологи сообщили о неожиданной находке на Балканах

Болгарии совместная польско-болгарская археологическая экспедиция при раскопках остатков римского военного лагеря близ города Свиштова обнаружила две хорошо сохранившиеся могилы легионеров.

Как сообщает Science in Poland, возраст захоронений составляет около 1800 лет. Исследователи назвали свое открытие редким и неожиданным для Балкан.

В могилах обнаружены погребальные подношения — кувшины, которые были наполнены вином. Также найдены керамические светильники и элементы одежды, в том числе металлические элементы военных ремней и обуви — пряжки и заклепки. Они плохо сохранились, поскольку были повреждены огнем во время церемонии сжигания тел.

Предварительный анализ показал, что умершие были кремированы в другом месте. Затем их останки поместили в деревянные гробы, перенесли и опустили в могилы. Кстати, в захоронениях также были обнаружены железные гвозди и монеты с изображениями римских императоров.

"Это первые могилы римского периода, сохранившиеся в таком хорошем состоянии и найденные на Балканах, — говорит доктор Агнешка Томас из Института археологии Варшавского университета. — Нам улыбнулась удача — могилы оставались нетронутыми на протяжении почти двух тысячелетий и не были разграблены мародерами".

Раскопки будут продолжены в 2019 году. Ученые уверены, что смогут найти и другие подобные захоронения.