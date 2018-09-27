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Ученые выяснили, от чего зависит цвет божьей коровки
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Ученые выяснили, от чего зависит цвет божьей коровки 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Национального института базовой биологии в Японии выяснили, как образуется узор на крыльях божьей коровки. Результаты исследования были изложены в журнале Nature Communications.
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Окрас божьих коровок чрезвычайно разнообразен — только в пределах вида Harmonia axyridis существует более 200 его разновидностей. Однако, как показал генетический анализ, за расположение красных и черных участков отвечает всего один ген, pannier, который экспрессируется в черных областях. Когда на стадии куколок исследователи ингибировали его экспрессию, это приводило к появлению божьих коровок с преобладанием красного цвета.
Божьи коровки распространены во всех регионах кроме Антарктиды и зон с вечной мерзлотой. Известно более 4000 тысяч видов, для всех из которых характерны свои узоры.
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