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В Красноярском крае нашли стоянку эпохи каменного века
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Археологи обнаружили в Красноярском крае 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Археологи обнаружили стоянку эпохи верхнего палеолита (позднего каменного века) у деревни Сереж Назаровского района Красноярского края. Об этом в четверг ТАСС сообщил заместитель директора Минусинского краеведческого музея Тимофей Ключников.
"Обследовали поселения в Ачинском и Назаровском районах. В основном раннего железного века и средневековья. Нашел палеолитическую стоянку, [ранее] неизвестную. В районе деревни Сереж, Назаровский район. Верхний палеолит", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на стоянке не было полномасштабных раскопок, ученые вели археологическую разведку — были выкопаны несколько шурфов. Были найдены каменные отщепы, скребок, пластины (заготовки для изготовления разнообразных орудий труда).
Верхний палеолит на территории Красноярского края датируется 40-10 тыс. лет назад. В эту эпоху особо выделяется афонтовская и кокоревская позднепалеолитические культуры.
Первая носит название по известному в мире археологическому памятнику — Афонтова гора, где были получены данные, свидетельствующие о том, что человек приручил собаку 15-17 тыс. лет назад. К кокоревской культуре относятся стоянки Кокорево и Новоселово.
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