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Неподвластный физике объект обнаружен в космосе
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Неподвластный физике объект обнаружен в космосе 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученым теперь предстоит тщательно изучить находку, которой стала уникальная нейтронная звезда.
Исследователи из Амстердамского университета в Нидерландах обнаружили уникальную нейтронную звезду, которая способна извергать релятивистские струи плазмы вне зависимости от того, что она обладает чересчур сильным магнитным полем.
Как уточняет издание Science Alert, по данным современных теоретических моделей, джеты могут появляться у звезд, имеющих более слабое магнитное поле.
Кроме того, такие джеты были обнаружены у большинства объектов, которые поглощают вещество компаньона, включая черные дыры, белые карлики, а также другие нейтронные звезды. Однако такое явление не наблюдается у звезд, которые имеют мощное магнитное поле, поскольку существует мнение, что оно может препятствовать образованию таких струй.
Нейтронная звезда, которая была обнаружена исследователями, состоит в двойной системе, которая удалена от Земли на 24 тысячи световых лет. При этом находка имеет магнитное поле, в 10 триллионов раз мощнее, чем у Солнца, что опровергает гипотезу о магнитном подавлении релятивистских струй, которая свидетельствует о том, что сильное поле способно отталкивать диск.
Ученые также предполагают, что в данном случае эти струи образуются в связи с большим количеством вращательной энергии диска, но такое предположение еще только предстоит стоит проверить.
Необъятный космос человечеству только предстоит изучить. В частности, ранее сообщалось, что Россия и Китай будут вместе исследовать его и спутник Земли — Луну.
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