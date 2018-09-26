Раскрыта загадка фиолетового апельсина

Австралийские ученые раскрыли тайну фиолетового апельсина

Жительница австралийского города Брисбен Нети Моффитт обратилась в органы санитарного надзора Австралии с просьбой выяснить причины изменившегося цвета апельсина, сообщает "Би-Би-Си"

Отмечается, что двухлетний сын Моффитт съел несколько долек, когда женщина увидела, что оставшаяся часть апельсин стала фиолетовой.

"Это выглядело так, будто кто-то обмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас никогда не было чернил. Я сразу подумала, что ребенок может отравиться", — рассказала Моффитт.

Результаты экспертизы показали, что причиной изменения цвета стала естественная реакция между природными антиоксидантами, содержащимися в апельсине и частицами железа на только что заточенном лезвии ножа. Ученые добавили, что апельсин не представлял никакой угрозы для здоровья.

"Обычно мы исследуем образцы, крови, мочи, воды и грунта. Опыт исследования апельсина стал для нашей команды совершенно новым", — сказал Стюарт Карсвел, главный химик департамента здравоохранения штата Квинсленд.

Ранее сотрудники университета Сиднея пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинов оказывает положительное влияние на здоровье глаз.