Ещё
Раскрыта загадка фиолетового апельсина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралийские ученые раскрыли тайну фиолетового апельсина 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: NETI MOFFITT/bbc.com
Жительница австралийского города Брисбен Нети Моффитт обратилась в органы санитарного надзора Австралии с просьбой выяснить причины изменившегося цвета апельсина, сообщает "Би-Би-Си".
Отмечается, что двухлетний сын Моффитт съел несколько долек, когда женщина увидела, что оставшаяся часть апельсин стала фиолетовой.
"Это выглядело так, будто кто-то обмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас никогда не было чернил. Я сразу подумала, что ребенок может отравиться", — рассказала Моффитт.
Результаты экспертизы показали, что причиной изменения цвета стала естественная реакция между природными антиоксидантами, содержащимися в апельсине и частицами железа на только что заточенном лезвии ножа. Ученые добавили, что апельсин не представлял никакой угрозы для здоровья.
"Обычно мы исследуем образцы, крови, мочи, воды и грунта. Опыт исследования апельсина стал для нашей команды совершенно новым", — сказал Стюарт Карсвел, главный химик департамента здравоохранения штата Квинсленд.
Ранее сотрудники университета Сиднея пришли к выводу, что регулярное употребление апельсинов оказывает положительное влияние на здоровье глаз.
Газета.Ru: последние новости
Путин отправил в отставку врио главы Приморья Тарасенко Отец Жанны Фриске рассказал, сколько денег звезды дали на ее лечение Памфилова рассказала об удовлетворении от отставки врио главы Приморья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овдовевшая Максакова вновь вышла замуж и пожалела86
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по сбитому Ил-2044
Военные РФ и Украины сцепились под Крымским мостом500
Оскорбление Голиковой и другие события дня77
Лукашенко победил: в чем уступила Россия106
Видео
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
02:04
Овдовевшая Максакова вновь вышла замуж и пожалела
Шоу-бизнес
14:34
Трамп вмешался в конфликт РФ и Израиля по сбитому Ил-20
В мире Армия
03:03
Лукашенко победил: в чем уступила Россия
В мире Политика
01:07
Оскорбление Голиковой и другие события дня
В мире
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество
03:07
Путин провел двойное увольнение
Политика
01:40
Военные РФ и Украины сцепились под Крымским мостом
Армия Войска
04:52
Раскрыто место военной операции НАТО против РФ
Прибалтика Армия
00:52
США «расчистят» небо над Украиной
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение