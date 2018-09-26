Фобос оказался обломком Марса

Фобос оказался не астероидом, а обломком Марса

Заново обработанные данные станции Mars Global Surveyor дали новые аргументы в поддержку гипотезы о том, что Фобос когда-то был частью Красной планеты.

У Марса два больших спутника — Фобос и Деймос. Их происхождение неясно: гораздо более темные, чем сам Марс, оба тела в видимом диапазоне и ближней ИК-области больше всего похожи на темные углеродистые астероиды класса С. Поэтому существует версия о том, что Фобос и Деймос — астероиды, захваченные гравитацией Красной планеты. Этому сценарию, однако, не соответствуют очертания и орбиты спутников; они указывают скорее на то, что оба тела когда-то были частью Марса и отделились в результате столкновения с крупным объектом. Марсианское происхождение спутников в этом году подтвердили математическим моделированием.

Заново обработанные данные межпланетной станции Mars Global Surveyor (1997-2006) дали новые аргументы в поддержку теории о том, что спутники Марса Фобос и Деймос когда-то составляли часть Марса. Исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets.

Авторы нового исследования обратили внимание на спектр Фобоса в редко рассматриваемой ближней инфракрасной области спектра (в ней излучают тепло человеческое тело и сходные по температуре объекты). Новых измерений не потребовалось: спектрометр станции Mars Global Surveyor собрал данные в 1998 году, пролетая между Фобосом и Марсом, прежде чем выйти на низкую марсианскую орбиту.

Спектр спутника в ближней ИК-области сравнили со спектром метеорита, упавшего на Землю возле озера Тагиш в Канаде, — остатка сгоревшего в атмосфере богатого углеродом астероида класса D — и другими минералами. Для этого метеорит и другие образцы поместили в вакуумную камеру и создали условия, имитирующие резкий переход от дня к ночи на Фобосе.

Оказалось, в ближнем ИК-диапазоне спектр Фобоса был совсем не похож на спектр углеродистого метеорита, зато практически совпал со спектром базальта — вулканической породы, из которой в основном состоит кора Марса. Авторы исследования не утверждают, что весь Фобос состоит из марсианского вещества, однако спектральные данные указывают на то, что по крайней мере некоторую часть спутника составляет марсианский базальт. Возможно, в состав спутника входит и вещество тела, столкновение с которым породило Фобос.

Окончательные выводы делать пока рано: критики новой работы отмечают, что лишенный атмосферы Фобос подвергается сильной эрозии, которая в том числе формирует его спектр, а действие космического излучения и солнечного ветра трудно воссоздать в лаборатории. Кроме того, метеорит озера Тагиш — не самый типичный образец породы астероида класса D, и сравнивать его излучение и излучение Фобоса не вполне корректно. Возможность уточнить результаты появится, когда аппараты OSIRIS-Rex и «Хаябуса-2» доставят на Землю образцы вещества астероидов Бенну и Рюгу в 2023-м и 2020-м соответственно.