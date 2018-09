Муравьи из Сахары навсегда запоминают запах еды

Муравьи из Сахары запоминают запах еды на всю жизнь

Фото: Markus Knaden/Max Planck Institute for Chemical Ecology

Обитающие в пустыне Сахара муравьи-бегунки узнают запахи пищи гораздо быстрее запаха дома и запоминают их на всю оставшуюся жизнь. Биологи предполагают, что за восприятие разного рода запахов в мозгу муравьев отвечают разные типы памяти. Результаты исследования опубликованы на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Обитающие в пустыне муравьи Cataglyphis fortis могут находить пищу на больших расстояниях от муравейника и, не теряясь при этом, находить дорогу обратно. Ключевую роль в этом умении насекомых играет обоняние. В ходе наблюдений за этими муравьями биологи из Института химической экологии Общества имени Макса Планка заметили, что запахи пищи насекомые запоминают гораздо быстрее, чем запахи, связанные с муравейником. Они предположили, что в мозгу муравьев для восприятия разных типов запахов существуют даже отдельные типы памяти.

Чтобы проверить эту гипотезу, биологи исследовали, как муравьи запоминают более 30 различных запахов. Они наносили запахи на палку и располагали ее на расстоянии двух метров от ищущих еду муравьев таким образом, чтобы ветер доносил до насекомых этот запах. Сначала муравьи не реагировали на запах. Потом биологи подложили своим испытуемым еду с этим запахом. Результат удивил ученых: во втором случае насекомые очень быстро стали узнавать запах и помнили его спустя 25 дней после того, как впервые с ним познакомились.

Чтобы проверить, как муравьи реагируют на запахи, связанные с домом, биологи разместили один из тестовых ароматов прямо у входа в муравейник. Однако, в отличие от первой серии экспериментов, для того, чтобы запомнить этот запах, насекомым понадобилось от пяти до десяти попыток. Было и другое отличие: муравьи забывали этот запах спустя полчаса.

Ученые делают вывод, что такая разница в восприятии связана с тем, что муравьи в ходе поисков сталкиваются с большим разнообразием пищи (в основном это мертвые насекомые). Поэтому им нужно запоминать много разных запахов, чтобы впоследствии быстрее находить аналогичную пищу или ту же самую, если за одну «ходку» не удалось принести в муравейник насекомое целиком. В то же время муравейник у насекомых один и тот же, и им не нужно запоминать его запах снова и снова. Ученые отмечают, что сделанные выводы нужно проверить в еще одной серии экспериментов, уже в лаборатории.