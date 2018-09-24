Богомолы научились ловить рыбу

Их жертвами стали гуппи.

Итальянские и индийские зоологи обнаружили, что древесные богомолы Hierodula tenuidentata способны ловить небольшую рыбу — гуппи Poecilia reticulata. То насекомое, за которым они заметили такое поведение, обитало в месте с обилием пищи, но предпочитало есть именно гуппи, а не других насекомых. Это означает, что богомолы способны самостоятельно осваивать принципиально новые стратегии охоты, чего раньше за ними не отмечалось. Научная статья опубликована в Journal of Orthoptera Research.

Богомолы — хищные насекомые, их конечности, сложенные в «молящейся» позе, служат им для ловли других насекомых, обычно летающих. Теоретически богомолы способны поймать и другую добычу подходящего размера, но обычно это происходит в искусственных условиях, то есть тогда, когда этих насекомых в некотором смысле «сталкивают» с нетипичной пищей — птицами, лягушками и т. п.

Насекомое, обнаруженное авторами, жило в саду возле частного дома в одном из населенных пунктов индийского штата Карнатака и было свободно в своих перемещениях и выборе добычи. Однако не менее пять вечеров подряд (с 18:30 до 00:30), с 7 по 11 марта 2017 года включительно, хозяева сада наблюдали за тем, как самец древесного богомола длиной 5,6 см, хорошо отличимый от других по белому сегменту в составе правой антенны, сидит на листьях кувшинок по краям глиняной ванны диаметром 58 см, заполненной дождевой водой.

Согласно подсчетам авторов, в этом искусственном водоеме жили около 40 гуппи и один обыкновенный сомик-нижерот (Hypostomus plecostomus). Каждый вечер богомол хватал гуппи длиной около 2 см передними «молящимися» конечностями. В первые четыре дня он ловил по две рыбки — вторую через 10−30 минут после того, как доел первую. В 7 из 9 случаев он начинал есть гуппи с хвоста, то есть жертва некоторое время оставалась живой и могла дышать. Но 12 марта богомол почему-то не пришел ловить рыбу — и уже больше никогда не появлялся.

Хотя в рыболовстве было замечено пока только одно насекомое из всего множества богомолов, полученные наблюдения уже поднимают несколько важных вопросов. Древесные и многие другие богомолы обитают в наземно-воздушной среде, а рыбы — в водной. Поэтому чтобы богомолам заметить и поймать такую добычу, им требуется изменить стратегию поведения — использования органов чувств, движения конечностей и т. д.

Под водой могут охотиться водяные пауки, но они, скорее всего, пришли к этой стратегии другим эволюционным путем. Поэтому новые наблюдения за богомолами-рыболовами, если такие обнаружатся, помогут понять, как членистоногие могут выработать адаптации для охоты в нетипичной для них среде обитания.

Если учесть, что всего одно насекомое за пять вечером поймало девять рыб, выходит, что богомолы могут оказывать заметное влияние на водные экосистемы. Притом такое влияние будет не только прямым (убийство рыб), но и опосредованным, так как сами гуппи, в свою очередь, питаются водными насекомыми.