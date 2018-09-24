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Обнаружена редкая двухголовая змея
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Обнаружена редкая двухголовая змея 

Lenta.ru 36 минут назад
В США обнаружили очень редкую двухголовую змею вида Медноголовый щитомордник. На видео с необычной рептилией обратило внимание издание The Mirror.
Змею нашел в собственном саду один из жителей города Ричмонд, штат Виргиния. Он вызвал змееловов, и те доставили рептилию в центр спасения диких животных штата. Там герпентолог доктор Эрнесто осмотрел детеныша щитомордника и сделал ему рентгенографию.
Исследователи сделали вывод, что левая голова змеи доминантная — она вела себя более активно и быстрее реагировала на стимуляцию. У нее так же оказалась более развитая трахея, в то время как у правой лучше сформировался пищевод. Также у рептилии есть одно сердце и одна пара легких.
Двухголовые змеи очень редко выживают в дикой природе. Ученые продолжат следить за состоянием змеи. Если рептилия выживет, ее собираются поместить в террариум на всеобщее обозрение.
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