Россия может создать научную станцию на Луне

Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны

Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны, не исключена кооперация с США и странами БРИКС

Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Роскосмосе.

"Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации — облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами", — сказали в госкорпорации.

Индия, Китай и В Роскосмосе пояснили, что в программе могут принять участие США и страны БРИКС (помимо России, в объединение входят Бразилия ЮАР ).

Эта тема, в частности, будет затронута на встрече главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и руководителя NASA Джима Брайденстайна 10 октября, добавили в Роскосмосе.

Идея лунной базы

Летом 2016 года руководитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научной организации Роскосмоса) Ольга Жарова рассказала газете "Известия" , что институт разрабатывает проект создания на Луне базы, способной вмещать до 12 человек.

Издание тогда напомнило, что идея построить обитаемую лунную базу была предложена в проекте концепции отечественной лунной программы.

Позднее стало известно, что Совет РАН по космосу осенью 2016 года одобрил параметры научно-исследовательской работы по размещению на естественном спутнике Земли обсерватории.

Проект международной станции около Луны

Весной 2016 года появились сообщения о планах создать на орбите Луны международную станцию. Соответствующее совместное заявление Роскосмоса и NASA было выпущено в конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде. Проект известен под названием Deep Space Gateway.