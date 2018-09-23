Ночные бабочки пьют птичьи слезы

Биологи задокументировали третий пример питания активных ночью насекомых совок слезами птиц. Многие бабочки используют с этой целью выделения других животных, в особенности для крокодилов и черепах, но в случае птиц такие взаимоотношения редки. Результаты изложены в журнале Ecology.

Основным питанием бабочек является цветочный нектар, богатый сахарами и другими углеводами, но практически не содержащий многих других жизненно необходимых веществ. В связи с этим многие насекомые стараются получить такие важные соединения, как соли натрия и аминокислоты из других источников. Ими могут быть разлагающиеся плоды, влажная почва или трупы животных. Для многих чешуекрылых насекомых характерна лакрифагия — питание выделениями из глаз позвоночных.

В новой работе биолог Леонардо Мораес из Бразилии описывает случай питания совки Gorgone macarea слезами птицы черногорлой ручьевой муравьянки (Hypocnemoides melanopogon). Других подобных примеров ученым известно всего два, ведь обычно бабочки пьют слезы неторопливых животных с медленным метаболизмом, таких как крокодилы и черепахи. Биолог смог заснять процесс питания птичьими слезами на камеру. Все зафиксированные случаи происходили ночью, поэтому он предполагает, что именно во время ночного отдыха пернатых у бабочек появляется такая возможность.

На видео видно, как бабочка сидит на спине отдыхающей на ветке птицы, и длинным хоботком касается ее век. Птица при этом спокойна и не реагирует на насекомое. Автор предполагает, что бабочка, как и в других случаях, стремится получить соли натрия и белки из слез.